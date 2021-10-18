Журналисты узнали, как виновница в страшном ДТП в Харькове Зайцева живет в тюрьме

18 октября 2017 года Украину шокировало известие о смертельном ДТП в Харькове с участием 20-летней Елены Зайцевой, в котором погибли пять человек. С сентября 2019 года виновница содержится в Покровском исправительном центре №79, где отбывает наказание. Журналисты "Сегодня" узнали, как живется Зайцевой в тюрьме.

Елена Зайцева - фото: УНИАН

Информированный источник в Государственной уголовно-исполнительной службе сообщил изданию, что девушка длительное время "ведет себя образцово". СМИ отмечает, что ее поведение похоже на поведение осужденного, который готовится выйти по УДО (условно-досрочное освобождение). Зайцева не нарушает порядок, читает много книг, принимает участие в мероприятиях и трудится на одном из цехов.

Лариса Матвеева, защитник потерпевших, высказала свое мнение касаемо такого поведения осужденной Зайцевой.

"Чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, она должна отбыть минимум половину срока. Но в моем понимании такие вопросы не могут решаться без возмещения причиненного вреда", – пояснила адвокат.

По мнению правозащитника, кроме положительных отзывов, должны быть реальные дела. В частности, виновнице необходимо компенсировать нанесенный ущерб. Сейчас же от виновной потерпевшим поступает по 30-40 тысяч гривен раз в два месяца.

Напомним, что страшное ДТП случилось в центре города Харьков четыре года назад. Автомобиль "Лексус", которым управляла Зайцева, продолжал движение на красный, превышая скорость, столкнулся с "Фольксвагеном Туарег", за рулем которого находился Геннадий Дронов. "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 человек, пять из которых погибли на месте аварии. Еще один пострадавший умер в больнице. Елену Зайцеву отправили за решетку на десять лет.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сети показали, в каких условиях отбывает наказание виновница смертельного ДТП Зайцева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!