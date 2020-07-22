kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9369.98

ETH/USD

244.59

LTC/USD

43.53

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия ВИДЕОФАКТ: В Киеве горит недостроенный жилой комплекс
commentss НОВОСТИ Все новости

ВИДЕОФАКТ: В Киеве горит недостроенный жилой комплекс

В столице загорелась крыша недостроенного дома

сегодня, 00:49
Автор:

Татьяна Веремеева
ВИДЕОФАКТ: В Киеве горит недостроенный жилой комплекс

Вечером во вторник, 21 июля, в Киеве загорелась крыша дома. Предварительно стало известно, что дом еще не жилой – он не сдан в эксплуатацию.  По данным издания "Информатор" этот ЖК находится на улице Стеценко.

Сообщается, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Огонь полностью охватил крышу новостроя. Также из дома слетают элементы обшивки.

Потушить огонь пытаются не меньше 6 единиц спасательной техники, также там дежурят сотрудники полиции и скорой помощи. Уже в 23:02 сотрудникам ГСЧС удалось локализировать огонь, но ликвидация пожара продолжается и сейчас.

Информации о пострадавших нет. Также пока не сообщается, что могло послужить причиной возгорания.

Ранее "Комментарии" писали, что 6 июля недалеко от села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. Утром 7 июля пожар был локализован. Но из-за порывистого ветра до 25 м/с и высокой температуры воздуха огонь стал распространяться и добрался до сел Смоляниново и Волчье Новоайдарского района, жителей этих населенных пунктов эвакуируют.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!