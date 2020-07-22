ВИДЕОФАКТ: В Киеве горит недостроенный жилой комплекс

Вечером во вторник, 21 июля, в Киеве загорелась крыша дома. Предварительно стало известно, что дом еще не жилой – он не сдан в эксплуатацию. По данным издания "Информатор" этот ЖК находится на улице Стеценко.



Сообщается, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Огонь полностью охватил крышу новостроя. Также из дома слетают элементы обшивки.

Потушить огонь пытаются не меньше 6 единиц спасательной техники, также там дежурят сотрудники полиции и скорой помощи. Уже в 23:02 сотрудникам ГСЧС удалось локализировать огонь, но ликвидация пожара продолжается и сейчас.

Информации о пострадавших нет. Также пока не сообщается, что могло послужить причиной возгорания.

Ранее "Комментарии" писали, что 6 июля недалеко от села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. Утром 7 июля пожар был локализован. Но из-за порывистого ветра до 25 м/с и высокой температуры воздуха огонь стал распространяться и добрался до сел Смоляниново и Волчье Новоайдарского района, жителей этих населенных пунктов эвакуируют.

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