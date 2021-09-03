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Въехал в продуктовый магазин: сколько людей пострадало на Львовщине

В аварии погибли четыре человека

сегодня, 18:50
Автор:

Козлова Альбіна








Въехал в продуктовый магазин: сколько людей пострадало на Львовщине

Смертельное ДТП на Львовщине, фото Нацполиции

На Львовщине 3 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В Рудках, находящихся в Самборском районе, на улице Самборской водитель не справился с управлением и разбился. Грузовой седельный тягач марки "Рено" сбил электроопору на тротуаре и въехал в продуктовый магазин.

Предварительно известно о четырех жертвах аварии. На месте погиб водитель грузовика, две местные жительницы. С тяжелыми травмами в больницу госпитализировали каретой "скорой" несовершеннолетнюю девочку, что в тот момент находилась на тротуаре. Медики в реанимации пытались спасти ребенка, однако девочка умерла.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного отдела полиции и следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, устанавливается круг потерпевших и личности погибших. Следователи предоставят правовую квалификацию события и внесут данные в Единый реестр государственных расследований.

Как писал портал "Комментарии", бездыханное тело 60-летнего мужчины, который 26 августа ушел в лес по грибы, обнаружила поисковая группа в Черновицкой области. Сообщается, что труп находился недалеко от места, где уже проходили поиски. Его сначала не заметили через густой лес и кустарники. Как заявили в правоохранительных органах, на теле умершего не было обнаружено следов насильственной смерти. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти.



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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/dtp/na-lvivshhini-vnaslidok-dtp-zaginuli-chetvero-osib-policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-podiji
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