В Черновицкой области мужчину, которого искали на протяжении недели, нашли мёртвым

В Черновицкой области обнаружили труп мужчины, которого искали на протяжении недели. Об этом сообщает издание Суспильне.

Поиски 60-летнего мужчины. Фото: ГУ ГСЧС.

Бездыханное тело 60-летнего мужчины, который 26 августа отправился в лес за грибами, обнаружила поисковая группа. Сообщается, что его труп находился недалеко от места, где уже проходили поиски. Его сначала не заметили из-за густого леса и кустарников.

Как заявили в правоохранительных органах, на теле умершего не было обнаружено следов насильственной смерти. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Поисками мужчины занимались почти 300 человек. В состав поисковых групп входили спасатели, полицейские, пограничники и лесники.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Северной Осетии группу альпинистов, в состав которой входили граждане Украины накрыла лавина. Происшествие случилось на горе Казбек. Сообщается, что очевидец инцидента вытащил из-под снега одну женщину. По предварительным данным она получила переломы конечностей. К пострадавшим был направлен спасательный вертолет Грузии. Подробно об этом читайте в нашем статье.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Хмельницкой области молодого человека, которого искали 11 дней, обнаружили мёртвым. Юноша ушел из дому и никого не предупредил о своих планах. Его бездыханное тело обнаружил один из спасателей. Оно находилось в водоеме неподалёку от так называемого "собачьего острова". На данный момент устанавливается причина смерти молодого человека. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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