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Главная Новости Общество происшествия Вблизи Запорожья разбушевалась африканская чума свиней
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Вблизи Запорожья разбушевалась африканская чума свиней

В Запорожской области проводится эпизоологическое расследования вспышки африканской чумы свиней

сегодня, 11:06
Автор:

Лилия Боровая

В городе Молочанск проводится расследование причин вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Вблизи Запорожья разбушевалась африканская чума свиней

Карантин, в связи с АЧС, фото: сайт Госпродпотребслужбы в Запорожской области

"В ходе расследования установлено, что в месте возгорания находилось 10 голов свиней, из них погибла 1 голова, которая подозревалась в заболевании АЧС. Специалисты Госпродпотребслужбы провели отбор патматериала для исследования на АЧС в лаборатории", — говорится в сообщении.

Данное ветеринарное заболевание относится к вирусным остроинфекционныя и является очень жизнеспособным — в замороженном мясе частицы вируса могут сохраняться до трех лет.

Именно поэтому, при малейшем проявлении АЧС объявляется карантин, проводится тщательная дезинфекция воздуха, транспортных средств, сельскохозяйственных помещений.

Если это не помогает, может идти речь о полном уничтожении поголовья свиней и утилизации мяса, ведь АЧС является неизлечимой болезнью, от которой еще даже не изобрели вакцину.

Отметим, что АЧС не переходит от свиньи к человеку, но приносит значительный экономический вред, истребляя целые хозяйства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по данным Госпродпотребслужбы, около четверти украинских школ игнорируют нормы здорового питания при формировании рациона школьников. Среди претензий к школьному питанию — чрезмерное использование соли, жиров, сахара и отсутствие ориентированности на детей с особыми пищевыми потребностями, обусловленными состоянием здоровья. Есть к половине школьных столовых Украины и вопрос о материально-техническом состоянии помещений, где готовятся школьные обеды.


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Источник: https://www.gudpss-zp.gov.ua/?page=news&id=1805
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