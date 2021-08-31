Вблизи Запорожья разбушевалась африканская чума свиней

В городе Молочанск проводится расследование причин вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Карантин, в связи с АЧС, фото: сайт Госпродпотребслужбы в Запорожской области

"В ходе расследования установлено, что в месте возгорания находилось 10 голов свиней, из них погибла 1 голова, которая подозревалась в заболевании АЧС. Специалисты Госпродпотребслужбы провели отбор патматериала для исследования на АЧС в лаборатории", — говорится в сообщении.

Данное ветеринарное заболевание относится к вирусным остроинфекционныя и является очень жизнеспособным — в замороженном мясе частицы вируса могут сохраняться до трех лет.

Именно поэтому, при малейшем проявлении АЧС объявляется карантин, проводится тщательная дезинфекция воздуха, транспортных средств, сельскохозяйственных помещений.

Если это не помогает, может идти речь о полном уничтожении поголовья свиней и утилизации мяса, ведь АЧС является неизлечимой болезнью, от которой еще даже не изобрели вакцину.

Отметим, что АЧС не переходит от свиньи к человеку, но приносит значительный экономический вред, истребляя целые хозяйства.

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