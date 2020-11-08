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Вариант с Одессой даже не рассматривали. Стало известно, где и когда похоронят Михаила Жванецкого

Известный сатирик будет похоронен в Москве

8 ноября 2020, 23:44
Автор:

Владимир Лавский

Известного сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноябряОб этом рассказал представитель артиста Олег Сташкевич, пишет Подъём. 

Вариант с Одессой даже не рассматривали. Стало известно, где и когда похоронят Михаила Жванецкого

Изначально ходили слухи, что Жванецкого похоронят в родном городе Одессе, но по словам Сташкевича, такой вариант сейчас не рассматривается из-за закрытых границ. 

"Нет, не рассматривается. Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", — заявил он. 

Также не будут проводить и церемонию прощания. Причиной тому послужил запрет на массовые собрания из-за пандемии коронавируса. 

Как ранее сообщали "Комментарии", друг артиста рассказал, почему в октябре Жванецкий объявил о прекращении выступлений. 


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Источник: https://pdmnews.ru/17559/
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