Вариант с Одессой даже не рассматривали. Стало известно, где и когда похоронят Михаила Жванецкого

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Владимир Лавский
Известного сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Об этом рассказал представитель артиста Олег Сташкевич, пишет Подъём.
Изначально ходили слухи, что Жванецкого похоронят в родном городе Одессе, но по словам Сташкевича, такой вариант сейчас не рассматривается из-за закрытых границ.
Также не будут проводить и церемонию прощания. Причиной тому послужил запрет на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщали "Комментарии", друг артиста рассказал, почему в октябре Жванецкий объявил о прекращении выступлений.
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