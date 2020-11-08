Вариант с Одессой даже не рассматривали. Стало известно, где и когда похоронят Михаила Жванецкого

Известного сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Об этом рассказал представитель артиста Олег Сташкевич, пишет Подъём.

Изначально ходили слухи, что Жванецкого похоронят в родном городе Одессе, но по словам Сташкевича, такой вариант сейчас не рассматривается из-за закрытых границ.



"Нет, не рассматривается. Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может", — заявил он.

Также не будут проводить и церемонию прощания. Причиной тому послужил запрет на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщали "Комментарии", друг артиста рассказал, почему в октябре Жванецкий объявил о прекращении выступлений.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!