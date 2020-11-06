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Главная Новости Общество происшествия Друг Жванецкого рассказал, почему юморист решил завершить выступления за месяц до смерти
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Друг Жванецкого рассказал, почему юморист решил завершить выступления за месяц до смерти

По словам друга артиста, Жванецкий уже мог себе это позволить

сегодня, 15:09
Автор:

Владимир Лавский

Представитель Михаила Жванецкого, который умер сегодня, 6 ноября, объяснил, почему месяц назад артист принял решение завершить публичную карьеру. Слова Олега Сташкевича приводит РБК. 

Друг Жванецкого рассказал, почему юморист решил завершить выступления за месяц до смерти

"Ничего нового в этом нет. Жванецкий принял решение отказаться от сцены. Он мог себе это позволить. Да и выступать в таком возрасте уже не так и просто", — сказал Сташкевич.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня стало известно о смерти Михаила Жванецкого. 

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. За время карьеры прославился как сценарист, драматург, актер, телеведущий, комик и исполнитель собственных юмористических миниатюр. 


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Источник: https://www.rbc.ru/society/06/11/2020/5fa542499a794704a912c083?from=from_main_1
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