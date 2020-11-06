Друг Жванецкого рассказал, почему юморист решил завершить выступления за месяц до смерти

Представитель Михаила Жванецкого, который умер сегодня, 6 ноября, объяснил, почему месяц назад артист принял решение завершить публичную карьеру. Слова Олега Сташкевича приводит РБК.

"Ничего нового в этом нет. Жванецкий принял решение отказаться от сцены. Он мог себе это позволить. Да и выступать в таком возрасте уже не так и просто", — сказал Сташкевич.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня стало известно о смерти Михаила Жванецкого.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. За время карьеры прославился как сценарист, драматург, актер, телеведущий, комик и исполнитель собственных юмористических миниатюр.



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