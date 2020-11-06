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Умер Михаил Жванецкий

Юмористу было 86 лет

сегодня, 14:39
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 6 ноября на 87- году жизни умер известный юморист Михаил Жванецкий. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Умер Михаил Жванецкий

В прошлом месяце он объявил о прекращении публичных выступлений. Причина смерти на данный момент не называется. 

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. За время карьеры прославился как сценарист, драматург, актер, телеведущий, комик и исполнитель собственных юмористических миниатюр. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 5 ноября, умерла вдова Валерия Лобановского. 


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Источник: https://t.me/breakingmash/21609
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