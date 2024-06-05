В Житомирской области умер мужчина после доставки в ТЦК: в военкомате назвали причину

В социальных сетях распространилась информация о смерти военнообязанного Житомирской области, которую связывают якобы с действиями со стороны работников местного ТЦК. На эту информацию отреагировали в Житомирском областном ТЦК и заявили, что мужчина умер от "самоповреждение", вызванного эпилептическим нападением.



В Житомирской области умер мужчина после посещения ТЦК. Фото из открытых источников

Житомирский областной ТЦК сообщил о ситуации и описал инцидент, который произошел с мужчиной. Как информируют в ТЦК 28 мая 2024 в Звягельский РТЦК доставили военнообязанного для прохождения ВВК. Как оказалось, мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и имел признаки легких травм.

"Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала событие как "самоповреждение". К сожалению, 2 июня 2024 года во время эпилептического нападения травм мужчина скончался в больнице", — сообщили в Житомирском областном ТЦК и выразили соболезнования семье умершего.

Также в ТЦК указали, что следователи после проведения экспертизы заключили, что на умершего мужчину не было оказано ни одного постороннего физического воздействия.

Отметим, что это уже не первая смерть военнообязанных от эпилепсии после прохождения ТЦК и ВЛК. В апреле подобный случай произошел в Закарпатской области, когда у мужчины произошел приступ эпилепсии по дороге в учебный центр, а также в Днепропетровской области, когда мужчину отправили в больницу после доставки в ТЦК, где он погиб от эпилепсии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовском областном ТЦК объяснили ситуацию с наездом работников ТЦК на велосипедиста.

Также "Комментарии" писали, что в Закарпатской области работники ТЦК отправили в военкомат нескольких кришнаитов.