В Житомирской области скорая и школьный автобус с 18 учениками застряли на дороге из-за снегопада

В Житомирской области транспорт, доставляющий в школу маленьких жителей области и карета скорой помощи попали в большие сугробы снега и не могли оттуда выехать. Решили проблему работники местной спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирского региона.

На помощь прибыли спасатели (фото: ГСЧС в Житомирской области)

В последний день января уже под вечер водитель, управлявший школьным автобусом, застрял в большом сугробе на обочине дороги между местными населенными пунктами Михайловка и Липно, входящими в Любарскую ОТГ. Внутри автобуса находились 18 школьников и два местных жителя. Специалисты спасательной службы почти километр вытаскивали школьное транспортное средство на твердое покрытие автострады.

Сегодня, 1 февраля, на территории Коростенского района этого же Житомирского региона в снежном заносе оказалась карета скорой помощи, которую ждали в населенном пункте Павловичи. Освобождал медиков из снежного плена трактор, что предоставило местное агропредприятие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Николаевом на Рождество ехавшая на вызов "скорая" застряла в трясине на дороге. На первый день Рождества, 7 января, в Николаевской области произошел неприятный инцидент. Там в непроходимой из-за дождей грунтовой дороге застряла карета скорой помощи. Из-за грязи автомобиль не смог преодолеть 3 километра расстояния до местного населенного пункта Трудовое. Пока водитель вызвал помощь, врач решил пешком идти к пациенту, нуждающемуся в неотложной медицинской помощи. Когда на месте происшествия прибыли николаевские специалисты спасательной службы, то они в первую очередь транспортировали тяжело больного местного жителя вместе с медиком.

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