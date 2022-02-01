logo

BTC/USD

38829.42

ETH/USD

2782.12

LTC/USD

113.68

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Житомирской области скорая и школьный автобус с 18 учениками застряли на дороге из-за снегопада
commentss НОВОСТИ Все новости

В Житомирской области скорая и школьный автобус с 18 учениками застряли на дороге из-за снегопада

Помогали вытаскивать автомобили спасатели и работники местного предприятия

сегодня, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Житомирской области транспорт, доставляющий в школу маленьких жителей области и карета скорой помощи попали в большие сугробы снега и не могли оттуда выехать. Решили проблему работники местной спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирского региона.

В Житомирской области скорая и школьный автобус с 18 учениками застряли на дороге из-за снегопада

На помощь прибыли спасатели (фото: ГСЧС в Житомирской области)

В последний день января уже под вечер водитель, управлявший школьным автобусом, застрял в большом сугробе на обочине дороги между местными населенными пунктами Михайловка и Липно, входящими в Любарскую ОТГ. Внутри автобуса находились 18 школьников и два местных жителя. Специалисты спасательной службы почти километр вытаскивали школьное транспортное средство на твердое покрытие автострады.

Сегодня, 1 февраля, на территории Коростенского района этого же Житомирского региона в снежном заносе оказалась карета скорой помощи, которую ждали в населенном пункте Павловичи. Освобождал медиков из снежного плена трактор, что  предоставило местное агропредприятие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Николаевом на Рождество ехавшая на вызов "скорая" застряла в трясине на дороге. На первый день Рождества, 7 января, в Николаевской области произошел неприятный инцидент. Там в непроходимой из-за дождей грунтовой дороге застряла карета скорой помощи. Из-за грязи автомобиль не смог преодолеть 3 километра расстояния до местного населенного пункта Трудовое. Пока водитель вызвал помощь, врач решил пешком идти к пациенту, нуждающемуся в неотложной медицинской помощи. Когда на месте происшествия прибыли николаевские специалисты спасательной службы, то они в первую очередь транспортировали тяжело больного местного жителя вместе с медиком.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zt.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/21069.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!