В Житомирской области блоггер залил машину матери монтажной пеной: подробности

В городе Бердичеве Житомирской области произошел неприятный инцидент. Известный своей скандальной репутацией блогер Александр Волошин начал заливать авто матери монтажной пеной. Об этом сообщает УНИАН.

Авто еще и обмотали пленкой (фото: очевидцев)

По свидетельству местной горожанки, 20 ноября во дворе жилого дома по улице братьев Михеевых Волошин разыграл свою мать. Он начал заливать, когда-то подаренное им ближайшему человеку авто, монтажной пеной. Как свидетельствует местная жительница, просматривающая его блог, мужчина так отомстил ей за блюдо, которое она вылила в багажник его машины.

Вместе с тем на фотографии, которую получил журналист, видно, что перед тем, как заливать автомобиль монтажной пеной, его тщательно обмотали пленкой. И сняли весь процесс.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровно блогер назвала жителей родного города алкашами и наркоманами. Это произошло во время телеэфира на канале ТЕТ. Обладательница звания "Мисс Ровенщина" выступала во время шоу "Богиня шопинга". И так некрасиво охарактеризовали всех жителей города, обозвав пьяницами и наркоманами. Видеоролик об этом был размещен изданием Чаровне.info. Также во время телеэфира ровенская участница конфликтовала с другой девушкой, тоже здесь выступавшей. Красавица из Ровно оказалась острой языком и сказала, что другая конкурентка похожа на такую, которая имеет встречи уже со старшими семейными мужчинами. Но ответила проницательной шуткой, что такой известной блоггерке не везет и потому ее попадаются деды с животами. Ровенчанка прореагировала, хорошо не подумав. И именно в этот момент обидела сильная половина Ровно. По ее словам, в ее родном городе проживают только пьяницы, наркозависимые и нищие.

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