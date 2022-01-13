В заповеднике "Хортица" нашли свалку химических отходов

Недалеко от города Запорожья, на территории отечественного заповедника на острове Хортица, местные активисты нашли опасные отходы малознакомых ядохимикатов. Многие мешки и контейнеры какие-то злоумышленники сгрузили на месте, граничащем с одной из местных туристических баз. Об этом информируют активисты группы "Наш остров" в социальных сетях.

На острове Хортица обнаружили свалку ядохимикатов (фото из открытых источников)

Большинство тары и контейнеры были повреждены. На фото можно увидеть, что внутри опасной тары был засыпан опасный порошок фиолетового цвета.

На металлических бочках и на частях контейнеров есть надписи, предупреждающие об ядовитых химикатах, представляющих угрозу жизни.

Экологи и запорожские активисты по этому поводу подготовили письменные обращения, которые отправили запорожским властям и в адрес руководителей "Хортицы".

Глава Национального заповедника Максим Остапенко рассказал о своей реакции представителям местного портала "061" на этот неприятный инцидент на своей территории.

По его словам, специалисты "Хортицы" все осмотрели и провели проверку, составили соответствующие документы и направили письма в адрес городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в ГСЧС.

Вывоз опасных ядохимикатов – в компетенции комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поэтому от нас была просьба к городским властям города Запорожья помочь нам. Мы ведь не можем знать, какие там присутствовали ядохимикаты и как с ними обращаться, — резюмировал Максим Остапенко.

До четверга, 13 января свалка химических отходов на земле экологически чистой Хортицы была обезврежена. Теперь представители соответствующих органов выясняют, кто мог совершить такой варварский поступок на территории известного украинского заповедника.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на острове Хортица произошел масштабный пожар.

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