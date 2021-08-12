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Главная Новости Общество происшествия В Запорожской области женщина подожгла себя: что известно о ее состоянии
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В Запорожской области женщина подожгла себя: что известно о ее состоянии

Причины и обстоятельства поступка женщины выясняют

сегодня, 10:45
Автор:

Козлова Альбіна

В Запорожской области произошла попытка самоубийства. Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

В Запорожской области женщина подожгла себя: что известно о ее состоянии

Женщина облила себя бензином и подожгла, фото из открытых источников

Известно, что жительница села Наталовка, что в Запорожском районе, решила свести счеты с жизнью. Женщина во дворе облила себя бензином и подожгла. Происшествие случилось 11 августа.

Пострадавшей 51 год. Соседи, ставшие свидетелями происшествия, немедленно вызвали "скорую". На место происшествия оперативно прибыли медики. Фельдшерской бригаде помогали члены реанимационной. Женщину госпитализировали в реанимацию ожогового центра городской больницы.

Известно, что потерпевшая получила значительные ожоги туловища и конечностей II-III степеней. По данным медиков, у женщины обгорело 90% кожи. Также она получила ожог верхних дыхательных путей. Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Причину суицидального поступка местной жительницы выясняют. На место выезжала следственно-оперативная группа Главного управления полиции в Запорожской области. Впрочем, в полиции Запорожья событие пока не прокомментировали.

Как сообщал портал "Комментарии", в Индии подросток покончил с собой. Перед тем, как совершить суицид, 13-летний мальчик оставил предсмертную записку, в которой попросил у своей матери прощения за то, что потратил 40 тысяч рупий (примерно 14 500 гривен) с ее счета.

Портал "Комментарии" писал, что политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что вероятность убийства Шишова близка к 100%, поскольку отсутствует повод для суицида и сама хронология событий не демонстрирует никаких депрессивных настроений у погибшего.


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Источник: https://www.facebook.com/AMBULANCEZP
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