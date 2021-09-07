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Главная Новости Общество происшествия В Запорожской области с ученика несколько лет издевалась директор в школе: что известно
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В Запорожской области с ученика несколько лет издевалась директор в школе: что известно

Юноша даже перестал общаться с родителями

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева

На Гуляйпильщине, в Полтавской одиннадцатилетке, ее директор, которая по совместительству еще и преподавала школьникам иностранный язык, принципиально невзлюбила одного ученика и  каждый день издевалась над ним. Так же пренебрежительно относились к сверстнику и его ровесники. Имя ученика давно забылось, его звали, используя пренебрежительные названия животных. Об этом вопиющем случае написала в социальных сетях защитник семьи Ирина Вишнякова.

В Запорожской области с ученика несколько лет издевалась директор в школе: что известно

Учительница оскорбляла ребенка (фото из открытых источников)

По словам юристки обращения:"Двоечник", баран "," скотиняка "," тебе место в клетке "," собака ", — так и сыпались на сельского мальчика из диалогов агрессивной сельской директорки.

Дошло до того, что Роман просто не хотел идти на учебу, перестал общаться даже с родителями. Потому что его человеческое достоинство топтала не только учительница, но и сверстники. Психолог,  которая занимался с ним, сказал, что причина такого депрессивного состояния мальчика — систематические издевательства, которым он подвергается в школе.

Чтобы спасти ребенка и прекратить травлю, мама Романа обратилась в полицию.

Как рассказала Ирина Вишнякова, родители решили приостановить это безобразие и защитить его раз и навсегда. И поверили, что только защитник может это сделать.

Состоялся суд, который принял во внимание собранные доказательства и признал руководительницу сельского учебного заведения виновной в травле школьника. За его решением педагог должен заплатить 850 гривен штрафа.

Важно, что после этого "ЧП" педагог,  что таким образом издевалась над своими воспитанниками, и дальше работает. Еще на руководящей должности.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что на Донбассе поиздевались над девочкой-подростком .


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2046432395520284&id=100004606297399
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