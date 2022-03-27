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В Запорожской области от обстрелов оккупантов пострадали дети

Мальчик получил скальпированную рану носа, а девочка – огнестрельное ранение грудной клетки.

27 марта 2022, 23:22
Автор:

Лиля Воробьева
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В Запорожской области во время вражеских обстрелов были ранены двое детей 2009 года рождения. Об этом сообщает в Telegram-канале прессслужба Национальной полиции Украины.

В Запорожской области от обстрелов оккупантов пострадали дети

От обстрелов пострадали дети (фото из открытых источников)

По обнародованной информации отмечено, что 26 марта после 22.00 в Запорожскую областную детскую больницу привезли пострадавших — мальчика и девочку, которым исполнилось всего 13 лет. Они – жители города Гуляйполе.

"Несовершеннолетние пострадали от взрывной волны при обстреле и взрыве в соседнем жилом доме. Мальчик получил скальпированную рану носа, а девочка — огнестрельное ранение грудной клетки", — отмечено в информации.

Пострадавшим подросткам уже  оказана квалифицированная медицинская помощь.

Представители следствия в местной полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Представители местной полиции отмечают, что не простят оккупантам страдания, которые они причиняют детям. После победы в войне российские военные преступники обязательно будут отвечать за свои варварские действия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с начала войны российские кафиры обстреляли 63 больницы . С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины от обстрела кафиров погибли пятеро медиков. Российские захватчики также обстреляли 63 больницы в Украине. Об этом в телеэфире сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в тех регионах, где не происходят активные боевые действия ситуация с больницами, их обеспечением остается под контролем министерства.


 


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Источник: https://t.me/UA_National_Police/2834
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