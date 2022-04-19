В Запорожской области оккупанты присоединили одну общину к так называемой "ДНР"

Жителей временно оккупированной Розовской общины в Запорожской области захватчики заставили участвовать в псевдореферендуме и голосовать за "временное присоединение к так называемой ДНР". Об этом сообщил глава Пологовской райгосадминистрации Артур Крупский.

Оккупанты провели незаконный референдум (фото из открытых источников)

"2 марта 2022 года была оккупирована территория Розовской ОТГ. Оккупанты некоторое время проводили работу с местным населением, проводили так называемую перепись. Затем вывесили флаги так называемых "ЛДНР" и был приезд одного из главарей этой террористической организации", — рассказал руководитель РГА.

Как отметил Артур Крупский, захватчики приглашали жителей в местный дом культуры на собрание. Там присутствовали преимущественно старшие жители и переселенцы из Мариуполя.

"Там было озвучено о так называемом референдуме или волеизъявлении людей за то, чтобы провести "выборы мэра", новый актив села, а затем обращение к так называемой "ДНР" о временном присоединении, пока не будет захвачено Запорожье", — проинформировал чиновник.

Руководитель РГА сказал, что такой псевдореферендум – фейковый и незаконный, принесший угрозу жителям Розовской общины.

Соответствующее заявление направили в милицию. Известные фамилии и имена коллаборантов Глава этой РГА призывает соотечественников не быть участниками "референдумов", проводимых захватчиками.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что купанты начали штурм украинских позиций в Мариуполе. Российские кафиры основные свои силы бросили, чтобы подавить главный очаг украинского сопротивления в заблокированном Мариуполе. Упорные бои идут в районе завода "Азовсталь". Враг пытается подавить сопротивление украинских защитников. Цель у кафиров по-прежнему одна – полностью выбить ВСУ из Мариуполя.

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