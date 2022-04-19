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В Запорожской области оккупанты присоединили одну общину к так называемой "ДНР"

В Розовской ТГ Запорожской области оккупанты устроили псевдореферендум

сегодня, 22:18
Автор:

Лиля Воробьева
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Жителей временно оккупированной Розовской общины в Запорожской области захватчики заставили участвовать в псевдореферендуме и голосовать за "временное присоединение к так называемой ДНР". Об этом сообщил глава Пологовской райгосадминистрации Артур Крупский.

В Запорожской области оккупанты присоединили одну общину к так называемой "ДНР"

Оккупанты провели незаконный референдум (фото из открытых источников)

"2 марта 2022 года была оккупирована территория Розовской ОТГ. Оккупанты некоторое время проводили работу с местным населением, проводили так называемую перепись. Затем вывесили флаги так называемых "ЛДНР" и был приезд одного из главарей этой террористической организации", — рассказал руководитель РГА.

Как отметил Артур Крупский, захватчики приглашали жителей в местный дом культуры на собрание. Там присутствовали преимущественно старшие жители и переселенцы из Мариуполя.

"Там было озвучено о так называемом референдуме или волеизъявлении людей за то, чтобы провести "выборы мэра", новый актив села, а затем обращение к так называемой "ДНР" о временном присоединении, пока не будет захвачено Запорожье", — проинформировал чиновник.

Руководитель РГА сказал, что такой псевдореферендум – фейковый и незаконный, принесший угрозу жителям Розовской общины.

Соответствующее заявление направили в милицию. Известные фамилии и имена коллаборантов Глава этой РГА призывает соотечественников не быть участниками "референдумов", проводимых захватчиками.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что купанты начали штурм украинских позиций в Мариуполе. Российские кафиры основные свои силы бросили, чтобы подавить главный очаг украинского сопротивления в заблокированном Мариуполе. Упорные бои идут в районе завода "Азовсталь". Враг пытается подавить сопротивление украинских защитников. Цель у кафиров по-прежнему одна – полностью выбить ВСУ из Мариуполя.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=clZR3mjFqqA
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