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Главная Новости Общество происшествия В Запорожской области мужчина сломал ноги полицейскому: как это случилось
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В Запорожской области мужчина сломал ноги полицейскому: как это случилось

В результате аварии, которую учинил мужчина, травмировано двоих людей

сегодня, 17:10
Автор:

Козлова Альбіна








Пьяный водитель травмировал патрульного полицейского. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В Запорожской области мужчина сломал ноги полицейскому: как это случилось

В Запорожской области мужчина сломал ноги полицейскому, фото Нацполиции

В поселке Михайловка, что в Запорожской области, патрульные Васильевского районного управления полиции заметили, что водитель автомобиля марки "Мазда" нарушает правила дорожного движения. Полицейские остановили машину и проверяли документы 71-летнего водителя.

Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на уровень алкоголя в крови. Впрочем, мужчина заперся в салоне авто вместе с несовершеннолетней пассажиркой и поехал на патрульного.

Милиционер оказался на капоте. Водитель на скорости въехал в дерево на обочине дороги. В результате аварии патрульный получил переломы обеих ног. На место прибыли коллеги правоохранителя и вызвали "скорую". Полицейского госпитализировали в районную больницу для оказания медицинской помощи. Девочка 13 лет, которая была в салоне автомобиля, получила сотрясение головного мозга средней степени тяжести, ее тоже госпитализировали.

На место прибыла следственно-оперативная группа, водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Местному жителю сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и частью 2 статьи 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", депутат Трухин прокомментировал аварию со своим участием и отметил, что максимально способствовал полиции во время регистрации ДТП.



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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-zatrimano-vodiya-za-skojennya-najizdu-na-policzejskogo-pid-chas-vikonannya-nim-sluzhbovix-obov-yazkiv/?fbclid=IwAR3LTGOK0nvWDpD8BBlOf0D_R45hmWUsUClJ1gsMj2Xk4FXSTcJxGoiobGE
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