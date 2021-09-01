Депутат Трухин прокомментировал аварию со своим участием: максимально способствовал полиции при регистрации ДТП

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Станислав Молчанов
Народный депутат Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания. Об этом говорится в ответе Трухина на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Александр Трухин - фото из открытых источников
"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания".
"Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать — ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", – говорится в тексте ответа.
При этом, отмечает Трухин, водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования.
Отметим, что ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.
31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.
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