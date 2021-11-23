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В Запорожье нашли мертвым 5-месячного младенца: мать ребенка сбежала

По предварительным данным, на теле ребенка признаков насилия не было

сегодня, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Запорожье в одной из городских квартир во вторник, 23 ноября обнаружен мертвый 5-месячный малыш. Сейчас полицейские ищут его горе-мать. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ Нацполиции Запорожского региона Елена Лебединская.

В Запорожье нашли мертвым 5-месячного младенца: мать ребенка сбежала

Мать сообщила о беде и убежала (фото из открытых источников)

Полицейских проинформировала об этом бабушка умершего младенца.

По обнародованной пресс-секретарем Главного Управления Нацполиции Запорожского региона информации, в дежурный участок №1 районного управления полиции ГУНП в Запорожском регионе было отправлено сообщение о том, что в одной из городских квартир был найден мертвым маленький пятимесячный мальчик. Причина его смерти будет известна позже, после проведения экспертизы.

Горе-мать очевидно оставила ребенка и ушла из дома. Когда она вернулась, ее малыш уже был мертвым. Она сообщила об этой печальной вести свою мать и, испугавшись, сбежала из дома после смерти своего маленького сына.

Как сообщила Елена Лебединская, на теле младенца не было обнаруженных признаков насилия. Сейчас работники городской полиции опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства этого семейного инцидента и проводят розыски молодой матери, которая в квартиру так и не вернулась.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку . И этот произошел 2 ноября. 35-летний местный житель изнасиловал 6-летнего ребенка своей знакомой. О случившемся сотрудникам правоохранительных органов рассказала мать потерпевшей. Женщина сообщила, что ее знакомый, находясь у нее в квартире, касался половых органов ребенка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи подтвердили предварительный диагноз — изнасилование.


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Источник: https://suspilne.media/183381-u-zaporizzi-babusa-povidomila-policiu-pro-smert-nemovlati/
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