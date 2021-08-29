В Запорожье на набережной произошла перестрелка: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Ночь на последнее летнее воскресенье, 29 августа, выдалась весьма непростой для жителей Запорожья. Как сообщает местный Telegram-канал "Ху*вое Запорожье", ссылаясь на очевидцев, на местной набережной в результате стрельбы пострадало пятеро человек. Позже информацию подтвердили правоохранители.



В Запорожье двое братьев устроили перестрелку на набережной. Фото иллюстративное

Как оказалось, изначально в эпицентре скандала оказалось две мужских компании. Представители одной из них, когда договориться словесно не удалось, вытащили травматическое оружие и открыли огонь по стоящим рядом людям.

Оба нападающих, после того как закончили свою "охоту", попытались скрыться с места преступления на личном "Крайслере". Однако слишком далеко автомобилю уехать не удалось: оперативно объявленный полицией план-перехват помог поймать незадачливых стрелков.

Мужчины, к слову, оказались братьями. Одному из них 34 года, второму — 29. Предварительно им предъявлены подозрения в хулиганстве, за произошедшее им грозит от трех до семи лет за решеткой. Оружие, которым оказался пистолет "Форт", правоохранители забрали, оно уже отправлено на баллистическую экспертизу.

Следует учесть, что ранения различной тяжести в результате стрельбы получили пятеро человек. Трое из них были по итогу госпитализированы медиками в больницу, остальным хватило предоставленной на месте помощи. Погибших, согласно имеющиейся информации, нет.

Из-за чего случился конфликт, ни полиция, ни очевидцы не сообщают.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно в американском городе Франкфорт, что в штате Индиана, мужчина открыл огонь по людям. Почему местный житель решил расстрелять своих коллег, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать некоторые подробности гибели украинского пограничника, тело которого было найдено с огнестрельным ранением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!