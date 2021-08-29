В Запорожье на набережной произошла перестрелка: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Ночь на последнее
летнее воскресенье, 29 августа, выдалась весьма непростой для жителей
Запорожья. Как сообщает местный Telegram-канал "Ху*вое
Запорожье", ссылаясь на очевидцев, на местной набережной в результате стрельбы
пострадало пятеро человек. Позже информацию подтвердили правоохранители.
В Запорожье двое братьев устроили перестрелку на набережной. Фото иллюстративное
Как оказалось,
изначально в эпицентре скандала оказалось две мужских компании. Представители
одной из них, когда договориться словесно не удалось, вытащили травматическое
оружие и открыли огонь по стоящим рядом людям.
Оба нападающих,
после того как закончили свою "охоту", попытались скрыться с места преступления
на личном "Крайслере". Однако слишком далеко автомобилю уехать не удалось: оперативно
объявленный полицией план-перехват помог поймать незадачливых стрелков.
Мужчины, к слову, оказались братьями. Одному из них 34 года, второму — 29. Предварительно им предъявлены подозрения в хулиганстве, за произошедшее им грозит от трех до семи лет за решеткой. Оружие, которым оказался пистолет "Форт", правоохранители забрали, оно уже отправлено на баллистическую экспертизу.
Следует учесть,
что ранения различной тяжести в результате стрельбы получили пятеро человек.
Трое из них были по итогу госпитализированы медиками в больницу, остальным
хватило предоставленной на месте помощи. Погибших, согласно имеющиейся информации, нет.
Из-за чего
случился конфликт, ни полиция, ни очевидцы не сообщают.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно в американском городе Франкфорт, что в штате Индиана, мужчина открыл огонь по людям. Почему местный житель решил расстрелять своих коллег, читайте в нашем материале.
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вы можете узнать некоторые подробности гибели украинского пограничника, тело которого было найдено с огнестрельным ранением.
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