В Запорожье горела крыша многоэтажки: эвакуировали 100 человек



















Вечером, 2 августа, в Запорожье на крыше жилого дома вспыхнул огонь. О возгорании на линию "101" сообщили местные жители. Об этом говорится на сайте Национальной полиции в Запорожской области.

Пожар на крыше дома в Запорожье, фото с сайта Национальной полиции в Запорожской области

Также более подробную информацию о событии разместила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как сообщается, около 21:20, на улицу Сержанта Медведева прибыли пожарные. Сто жителей дома, который охватило пламя, были эвакуированы.

Известно, что огонь распространился на 450 квадратных метров крыши четырехэтажного дома. На момент приезда пожарных начало гореть перекрытия дома. К тому же на крыше было много оставленных легковоспламеняющихся строительных материалов, поскольку крышу собирались ремонтировать.

Поэтому пожарным было трудно работать и тушить огонь. Ликвидация возгорания продолжалась в течение двух часов. В дальнейшем пожарные начали проводить превентивные меры, чтобы огонь не перекинулся на квартиры.



На месте работало 60 пожарных и дежурили полицейские и медики "скорой медицинской помощи". Потушили огонь около 23:40. Над ликвидацией пожара работал штаб во главе с губернатором Александром Старухом.

Известно, что пострадавших в результате пожара нет. Жителей дома временно отселили в общежитие Педагогического колледжа с вещами первой необходимости.



Правоохранители устанавливают причины пожара. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

Полиции уже известно, что на месте пожара накануне работали ремонтники предприятия-подрядчика.



Как ранее писал портал "Комментарии", под Запорожьем мужчину пытали и топили в воде. Также портал "Комментарии" сообщал о масштабных лесных пожарах в Турции.

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