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В Запорожье 17-летний парень пережил клиническую смерть на уроке

Он потерял сознание на уроке физкультуры

28 января 2021, 12:31
Автор:

Гриниченко Дима

В одной из школ Запорожья случилось чрезвычайное происшествие. 17-летний парень перенес клиническую смерть прямо на уроке физкультуры после того, как потерял сознание. Об этом сообщил директор Областного экстренного центра Константин Малашенко на своей странице в Facebook.

В Запорожье 17-летний парень пережил клиническую смерть на уроке

Скорая помощь. Фото: DW

Медик эмоционально рассказал о профессионально победе над смертью, которая произошла 27 января.

На уроке физкультуры 17-летний школьник потерял сознание, и утратил возможность дышать к приезду бригады скорой помощи.

Детская бригада во главе с доктором Юрием Леонтьевым смогла спасти парня. На протяжении 40 минут его возвращали к жизни при помощи реанимации и дефибрилляции. 

На данный момент школьник находится в отделении реанимации. Малашенко отметил, что прогнозы делать еще рано, однако спасение парня на месте является однозначной победой.

По его словам, причиной успеха стало хорошее техническое оснащение бригады скорой помощи, наличие необходимого реанимационного оборудования и постоянные тренинги персонала скорой помощи, количество которых выросло в 5 раз по сравнению с 2014 годом.

Он также отметил, что выделение средств на новые автомобили, оборудование и зарплаты медиков является первостепенной задачей государства.

27 января Кабминет министров Украины принял постановление о продлении страховых выплат медикам в случае утраты работоспособности или инвалидности после заболевания COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Верховная Рада приняла законопроект, который должен ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10222743095838535&id=1608831870
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