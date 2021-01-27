Лечение коронавируса: украинский препарат показал положительный результат при исследованиях против COVID-19

Клинические испытания Амизона в рамках терапии пациентов с COVID-19 в Украине было начато в мае, сразу после получения результатов экспериментального исследования препарата. Последнее проводилось международным коллективом ученых во Франкфуртском институте медицинской вирусологии Университета Гете, с привлечением ученых Оксфордского и Кембриджского университетов и других.

Вакцинация (фото из открытых источников)

Как 21 января сообщил "Интерфакс-Украина", результаты этого исследования были опубликованы на сайте Medrxiv. Сайт принадлежит Cold Spring Harbor Laboratory (США) и является одним из ключевых профильных мировых ресурсов, который предоставляет открытый доступ к результатам испытаний препаратов против COVID-19.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились более 1 млн человек. Все мировое фармацевтическое сообщество направило свои усилия не только на изобретение вакцины от нового вируса SARS-CoV-2, но и на тестирование существующих или новых препаратов, позволяющих облегчать течение коронавирусной болезни и ускорить выздоровление от нее.

Отечественная фармацевтика не стала исключением. Так было начато международное противовирусное исследования препарата энисамиуму йодид (торговое название Амизон) против гриппа и ОРВИ по его эффективности и безопасности при лечении COVID-19. Исследование было проведено 19 учеными из Германии, Великобритании, Италии и США и Украины.

"Вирусы — очень простые существа, которым для воспроизведения себя (размножения) обязательно нужна живая клетка, в которой они могут репродуцироваться (размножаться). РНК-полимераза — фермент вируса, благодаря которому происходит синтез генетического материала вируса, по сути — РНК ( рибонуклеиновой кислоты), в клетках хозяина (человека). Препарат Амизон приводит к подавлению этого фермента и, как следствие — количество новых вирусных частиц в организме в присутствии Амизона намного меньше", — пояснила руководитель вирусологическим исследованием пациентов, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

На основании приведенных выше результатов Амизон был допущен к фазе 3 клинических исследований для оценки его безопасности и эффективности в лечении пациентов с COVID-19 со средней степенью тяжести течения болезни. Промежуточные результаты оказались многообещающими. В частности, Амизон ускорял выздоровление пациентов с COVID-19, требовавших неинвазивной кислородной поддержки (без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких) в среднем почти на три дня. Сейчас это клиническое испытание продолжается и идет активный дополнительный набор пациентов для получения окончательных результатов.



Кроме того, врачи из разных регионов Украины, которые лечат пациентов с COVID-19, участвовали в исследовании и рассказали, как они оценивают действие препарата Амизон.

Так, Лариса Мороз, заведующая инфекционного отделения НКП Винницкой городской клинической больницы №1, отметила следующее.

"У нас исследуемый препарат (Амизон и плацебо) принимали пациенты с состоянием средней тяжести добровольно. Примерно 20-30 больных прошли его. Исследование происходило согласно GCP (надлежащая клиническая практика), которая применяется при испытаниях всех новейших препаратов в мире. Больные подписывали информированное согласие и получали исследуемый препарат в течение 7 дней. Мы назначали его больным с подтвержденным положительным ПЦР-результатом на SARS-CoV-2", — сказала она.

Галина Мартынюк, заведующая областного лечебно-диагностического гепатологического центра коммунального некоммерческого предприятия "Центральная городская больница" Ровенского городского совета рассказала, что лечилась Амизоном и сама, когда вместе с мужем заразился COVID-19.

"Исследование мы проводили летом, принимали в нем участие 47 пациентов. Осложнений каких не было. Более того, когда я и мой муж сами заболели COVID-19, то приняли курс Амизона, который приобрели в аптеке", — поделились врач.

Обращение было подано и в Министерство здравоохранения Украины по результату будут опубликованы ответы относительно препарата Амизон.

Итак, можно сделать вывод, что промежуточные результаты анализа фазы 3 клинических исследований Амизона (энисамиума йодид) продемонстрировали его статистически достоверную эффективность.

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