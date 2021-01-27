Лечение коронавируса: украинский препарат показал положительный результат при исследованиях против COVID-19

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Станислав Молчанов
Клинические испытания Амизона в рамках терапии пациентов с COVID-19 в Украине было начато в мае, сразу после получения результатов экспериментального исследования препарата. Последнее проводилось международным коллективом ученых во Франкфуртском институте медицинской вирусологии Университета Гете, с привлечением ученых Оксфордского и Кембриджского университетов и других.
Вакцинация (фото из открытых источников)
Как 21
января сообщил "Интерфакс-Украина", результаты этого исследования
были опубликованы на сайте Medrxiv. Сайт принадлежит Cold Spring Harbor
Laboratory (США) и является одним из ключевых профильных мировых ресурсов,
который предоставляет открытый доступ к результатам испытаний препаратов против
COVID-19.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились более 1 млн человек. Все мировое фармацевтическое сообщество направило свои усилия не только на изобретение вакцины от нового вируса SARS-CoV-2, но и на тестирование существующих или новых препаратов, позволяющих облегчать течение коронавирусной болезни и ускорить выздоровление от нее.
Отечественная фармацевтика не стала исключением. Так было начато международное противовирусное исследования препарата энисамиуму йодид (торговое название Амизон) против гриппа и ОРВИ по его эффективности и безопасности при лечении COVID-19. Исследование было проведено 19 учеными из Германии, Великобритании, Италии и США и Украины.
На основании
приведенных выше результатов Амизон был допущен к фазе 3 клинических
исследований для оценки его безопасности и эффективности в лечении пациентов с
COVID-19 со средней степенью тяжести течения болезни. Промежуточные
результаты оказались многообещающими. В частности, Амизон ускорял выздоровление
пациентов с COVID-19, требовавших неинвазивной кислородной поддержки (без
подключения к аппарату искусственной вентиляции легких) в среднем почти на три
дня. Сейчас это клиническое испытание продолжается и идет активный
дополнительный набор пациентов для получения окончательных результатов.
Кроме того, врачи из разных регионов Украины, которые лечат пациентов с COVID-19, участвовали в исследовании и рассказали, как они оценивают действие препарата Амизон.
Так, Лариса Мороз, заведующая инфекционного отделения НКП Винницкой городской клинической больницы №1, отметила следующее.
Галина
Мартынюк, заведующая областного лечебно-диагностического гепатологического
центра коммунального некоммерческого предприятия "Центральная городская
больница" Ровенского городского совета рассказала, что лечилась Амизоном и
сама, когда вместе с мужем заразился COVID-19.
Обращение
было подано и в Министерство
здравоохранения Украины по результату будут опубликованы ответы относительно
препарата Амизон.
Итак, можно сделать вывод, что промежуточные результаты анализа фазы 3 клинических исследований Амизона (энисамиума йодид) продемонстрировали его статистически достоверную эффективность.
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