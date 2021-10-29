logo

BTC/USD

60874.81

ETH/USD

4332.05

LTC/USD

192.30

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Закарпатье трагически погиб 4-летний ребёнок: подробности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Закарпатье трагически погиб 4-летний ребёнок: подробности (ФОТО)

Тело ребёнка обнаружили под завалами

сегодня, 11:59
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Закарпатье погибли люди во время пожара. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

В Закарпатье трагически погиб 4-летний ребёнок: подробности (ФОТО)

Пожар. Фото: ГСЧС

Как стало известно, трагедия произошла вчера, 28 октября на окраине села Плоский Поток в Закарпатской области. Возгорание обнаружил водитель автомобиля, который проезжал мимо дома. Мужчина сообщил о происходящем сотрудникам спасательной службы. 

Прибыв на место инцидента пожарные установили, что в горящем доме находятся люди. Спасатели сразу же провели разведку пожара и в комнате обнаружили тело 62-летней хозяйки дома.

Спустя некоторое время спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Под завалами  обнаружили бездыханное тело 4-летнего внука хозяйки.

На данный момент полицейские устанавливают причину происшествия. Сообщается, что пламенем было уничтожено деревянные перекрытия на площади 64 квадратных метров и домашнее имущество.

В Закарпатье трагически погиб 4-летний ребёнок: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: ГСЧС

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в польском городе Гливице погиб украинец. Мужчина отправился заграницу на заработки. Согласно данным средств массовой информации, 33-летний украинец погиб во время выполнения земельных работ. Произошел оползень, которым засыпало пострадавшего. Правоохранители проверят соблюдение работодателем безопасности для рабочих. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Хмельницкой области мужчина сбежал из колонии и надругался над малолетней девочкой, которую он встретил посреди улицы. Преступник попросил у своей жертвы, что та показала ему путь в соседнее село. Оказавшись на поле насильник приставил к горлу малолетней нож, а затем изнасиловал. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zk.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/14954.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!