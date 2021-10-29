В Закарпатье трагически погиб 4-летний ребёнок: подробности (ФОТО)

В Закарпатье погибли люди во время пожара. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Пожар. Фото: ГСЧС

Как стало известно, трагедия произошла вчера, 28 октября на окраине села Плоский Поток в Закарпатской области. Возгорание обнаружил водитель автомобиля, который проезжал мимо дома. Мужчина сообщил о происходящем сотрудникам спасательной службы.

Прибыв на место инцидента пожарные установили, что в горящем доме находятся люди. Спасатели сразу же провели разведку пожара и в комнате обнаружили тело 62-летней хозяйки дома.

Спустя некоторое время спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Под завалами обнаружили бездыханное тело 4-летнего внука хозяйки.

На данный момент полицейские устанавливают причину происшествия. Сообщается, что пламенем было уничтожено деревянные перекрытия на площади 64 квадратных метров и домашнее имущество.





Фото: ГСЧС

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в польском городе Гливице погиб украинец. Мужчина отправился заграницу на заработки. Согласно данным средств массовой информации, 33-летний украинец погиб во время выполнения земельных работ. Произошел оползень, которым засыпало пострадавшего. Правоохранители проверят соблюдение работодателем безопасности для рабочих. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Хмельницкой области мужчина сбежал из колонии и надругался над малолетней девочкой, которую он встретил посреди улицы. Преступник попросил у своей жертвы, что та показала ему путь в соседнее село. Оказавшись на поле насильник приставил к горлу малолетней нож, а затем изнасиловал.

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