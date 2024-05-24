В Японии умерла собака, которая стала символом Dogecoin: причина

Сегодня умерла одна из самых знаменитых собак интернета. Кабосу, сиба-ину, чьё лицо стало визитной карточкой мема Doge и символом криптовалюты Dogecoin, скончалась в возрасте 18 лет. Её смерть наступила ранним утром, о чём сообщила владелица Ацуко Сато в своём блоге.

В Японии умер мемный пес и «лицо» Dogecoin Кабосу

"Сегодня, 24 мая, в 7.50 утра Кабосу погрузилась в глубокий сон. Кабосу сейчас отдыхает", — говорится в сообщении.

Кабосу обрела мировую славу в 2010 году, когда фотография собаки с характерным выражением умиления и надписью "Doge" стала вирусной. Мем быстро распространился по сети, став одним из самых узнаваемых и любимых в истории.

В 2021 году изображение Кабосу стало логотипом криптовалюты Dogecoin, которую активно продвигает Илон Маск. Мем Doge стал неотъемлемой частью сообщества Dogecoin, а сама собака — его неофициальным талисманом.

В последние годы жизни Кабосу боролась с серьезными заболеваниями. В 2022 году у нее диагностировали хроническую лимфолейкемию и острый холангиогепатит. Несмотря на борьбу с болезнями, Кабосу продолжала быть любимицей интернета, а её изображение неоднократно всплывало в социальных сетях и медиа.

Несмотря на короткую жизнь, Кабосу оставила огромный след в интернете и поп-культуре. Её образ стал символом добра, оптимизма и веселья для миллионов людей по всему миру.

Ранее “Комментарии” писали, что согласно рейтингу Global Crypto Adoption Index, который указывает на уровень внедрения криптовалюты, Украина среди лидеров и занимает 5 место в списке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Chainalysis.