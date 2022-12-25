В Японии мощный снегопад унес большое количество жизней (ВИДЕО)



















Так, сообщается, что в субботу, 24 декабря, внезапный мощный снегопад, который был зафиксирован на севере Японии, унес жизни более 13 человек.

Снегопад/Фото из открытых источников

Кроме этого, более 80 местных жителей получили травмы различной степени тяжести, а около 10 000 домохозяйств остались без электроэнергии. Люди оказались не готовы к "натиску" стихии и были абсолютно не подготовлены к внезапному снегопаду.

Был зафиксирован сбой в работе городского транспорта, а также нарушено движение поездов. Отмечается, что в некоторых частях центральной и западной части страны было также нарушено автомобильное движение. Все полеты из-за непогоды были приостановлены, а многие рейсы задержаны.

По данным местной Метеорологической службы, штормы, снежные бури и высокие волны, которые сейчас наблюдаются вдоль побережья Японского моря на севере страны, могут вызвать мощные снегопады, во время которых снежный "покров" будет достигать толщины более чем в 60 сантиметров.

Местных жителей просят быть максимально осторожными и без крайней надобности не выходить из жилищ на улицу. Местные власти предпринимают попытки урегулировать ситуацию.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Калифорнии произошло мощнейшее землетрясение (ВИДЕО). Геологическая служба США сообщила о том, что утром 20 декабря на побережье Северной Калифорнии произошло сильное землетрясение.

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