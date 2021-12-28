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В Волынской области к квартире в многоэтажке достроили дом (ФОТО)

Владелица дома за незаконное строительство должна уплатить до 1360 грн штрафа

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Нововолынске наложили штраф на горожанку, пристроившей к своему жилому помещению в 9-этажном доме, который расположен на улице Шухевича, еще одно помещение. За самопроизвольные действия жительница города должна заплатить 1360 грн. Об этом сообщает ZAXID.NET и Муниципальная варта.
По информации представителей городской варты, на эту предприимчивую жительницу уже оформили административные документы, за то, что она нарушила правила благоустройства.

В Волынской области к квартире в многоэтажке достроили дом (ФОТО)

Владельцам грозит штраф (фото из открытых источников)

Глава муниципальной варты Нововолынска Сергей Смолярук сообщил, что горожанка достроила жилье до многоэтажки 15 лет тому назад, но только теперь руководительница местного ОСМД начала разбираться с этим случаем и направила соответствующее заявление в городскую мэрию.

В доме, построенном в нарушение всех правил, есть несколько комнат. Эта жительница может узаконить возведенный дом, но для этого нужно выкупить занимаемую им землю у городской мэрии. Если горожанка не согласится с такой процедурой, представители отдела государственного строительно-архитектурного контроля будут обращаться в суд.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Волынской области 73-летняя бабушка протаранила бус . 24 ноября в городе Ковеле на Волыни 73-летняя жительница этого города, уезжая скутером Viper, совершила таран в авто. В этом столкновении пострадала сама пенсионерка Ковеля, она получила травмы. 73-летняя горожанка ехала скутером по второстепенной дороге и как раз выехала на главную. Она нарушила правила дорожного движения – не пропустила другое транспортное средство – бус, которым тоже управляла женщина – 43-летняя ее землячка.


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Источник: https://www.facebook.com/municipalvarta.nv/photos/a.113721797609995/223724393276401/
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