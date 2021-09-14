В Волынской области родные похоронили женщину, а затем нашли ее живой: что об этом известно

Ситуация, когда горожанку завезли на кладбище и все думали, что она умерла, а она оказалась живой, имела место в городе Ковеле на Волыни. Об этом пишет Ковель media.

Странная история произошла в городе на Волыни (фото из открытых источников)

Еще весной 2019 года к полицейских пришла с заявлением об исчезновении родной дочери местная жительница. Она ушла из дому, не звонила ни к матери, ни к детям.

Правоохранители все это время разыскивали ее и будто нашли. Вызвали сына, чтобы помог выяснить его ли это мать, которую нашли в лесополосе недалеко от города. Было это в июле 2019 года.

Ближайшие родственники будто признали свою пропавшую мать и дочь. Давая объяснения в суде уже через два года, они заявили, что труп, который им показали, уже имел признаки разложения. И полицейские давили на шокированную семью, чтобы быстрее завершали процедуру. Родственники объяснили, что останки незнакомой женщины были похожи на их пропавшую мать. Цвет волос, одежда, приблизительная полнота. Даже и признаки сходились, что не было некоторых зубов.

Как нужно в таких случаях, проводилась процедура регистрации смерти на основе документов, которые составили работники местного отдела судебно-медицинской экспертизы. Родственникам выписали документ о смерти их матери.

Когда через какое-то время последняя пришла в родительский дом, то детям показалось, что они стали героями какого-то зарубежного триллера. Но это была их родная мать. Так случилось, что на несколько месяцев она попала в психиатрическое учреждение. Вести семье, что лечится, не передала. Его работники тоже проигнорировали ситуацию, которая возникла в чужой семье.

Теперь родственники взялись исправлять ошибки свои, правоохранителей и медиков. Нужно было аннулировать свидетельство о смерти волынянки, которая себе жила. К этому нужно было подключить специалистов прокуратуры и обратиться в местный судебный орган, который предоставляет решение о признании недействительным документа о смерти живой ковельчанки.

В Ковельском местном суде дело рассматривали не один месяц. Вызвали и заслушали горожан, что показали, что это действительно их родственница и землячка. После этого работники Фемиды признали, что горожанка, которую ошибочно признали мертвой, жива и приняли решение, чтобы аннулировать запись в документах о ее смерти.

Напомним, что "Комментарии" сообщили о том, что в Волынской области мужчина напал на 63-летнюю женщину .

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