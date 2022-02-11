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В Волынской области рейсовый автобус застрял в грязи прямо среди дороги: люди 4 км шли пешком (ВИДЕО)

Автобус с пассажирами застрял на бездорожье в грязи, когда ехал в деревню Старая Гута

11 февраля 2022, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В Волынской области автобус рейсового сообщения не смог преодолеть грязь, в которую превратилась грунтовка, связывающая населенный пункт Старая Гута с другими полесскими населенными пунктами. Бус застрял в болоте бездорожья безнадежно и пассажиры со своими вещами должны были идти четыре километра пешком в ближайшую деревню Кукурики. Об этом информирует местное издание " Район.Старая Выжовка ".

В Волынской области рейсовый автобус застрял в грязи прямо среди дороги: люди 4 км шли пешком (ВИДЕО)

Автобус не смог преодолеть грязь (фото из открытых источников)

Заложником ситуации с бездорожьем из-за внезапного потепления стал автобус рейса "Ковель — Рудня" в четверг, 10 февраля. Об этом сообщила жительница села Кукурики Инна Богдан, путешествовавшая в салоне автобуса. Поспособствовал ситуации трактор, которого вызвали, чтобы вытащить автобус из грязи.

По словам Инны Богдан, путешественники, которые спешили на работу в Старую Гуту, должны были добираться несколько километров ногами.

Теперь местные крестьяне переживают, чтобы перевозчик не покинул этот маршрут, потому что состояние окрестных дорог между полесскими населенными пунктами совсем неудовлетворительное. Ведь у полищуков будет новая проблема: как попасть в свои населенные пункты.

Видеоролик об этом утреннем дорожном происшествии, болото и плохих волынских дорогах уже размещен в сети.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Николаевом на Рождество ехавшая на вызов "скорая" застряла в трясине на дороге. В Николаевской области произошел неприятный инцидент. Там в непроходимой из-за дождей грунтовой дороге застряла карета скорой помощи. Из-за грязи автомобиль не смог преодолеть 3 километра расстояния до местного населенного пункта Трудовое. Пока водитель вызвал помощь, врач решил пешком идти к пациенту, нуждающемуся в неотложной медицинской помощи.


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Источник: https://rayon.in.ua/news/484288-na-starovizhivshchini-reysoviy-avtobus-zastryag-u-bagnyutsi
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