В Волынской области 73-летняя бабушка протаранила бус на скутере (ФОТО)

В прошлую среду, 24 ноября в городе Ковеле, что на Волыни 73-летняя жительница этого города, выезжая скутером Viper, совершила таран в авто. В этом столкновении пострадала сама пенсионерка с Ковеля, она получила травмы. Об этом сообщает Нацполиция Волыни.

В Волынской области пенсионерка на скутере протаранила бус (фото: vl.npu.gov.ua)

Дорожный инцидент произошел на оживленном перекрестке улиц Федьковича и Шевченко.

Меткая 73-летняя горожанка ехала скутером по второстепенной дороге и как раз выехала на главную. Она нарушила правила дорожного движения – не пропустила другое транспортное средство – бус, которым тоже управляла женщина — 43-летняя ее землячка. Возможно, пенсионерка спешила, но эта поспешность привела к аварии и тому, что она получила травмы и вынуждена будет лечиться в медицинском учреждении. Еще и нести ответственность за содеянное. Ее на 30 лет младшая землячка, ехавшая бусом, не пострадала.

В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК. Это – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Волынской области педагог избила своего ученика. Видеоролик, на котором это снято, опубликовали в социальных сетях. Там снято, как педагог ссорится со школьником, потом придавала ему пощечин и тянула за ухо. Руководитель сельского учебного заведения Людмила Лавринюк прокомментировала это событие. Но школьники не обращались к ней с жалобой. По ее словам, они обсудили конфликт с родителями, школьниками и педагогом. Учительница попросила прощения. На уроке произошла провокационная ситуация, и мы сейчас это выясняем.

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