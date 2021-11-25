В Волынской области 73-летняя бабушка протаранила бус на скутере (ФОТО)

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Лиля Воробьева
В прошлую среду, 24 ноября в городе Ковеле, что на Волыни 73-летняя жительница этого города, выезжая скутером Viper, совершила таран в авто. В этом столкновении пострадала сама пенсионерка с Ковеля, она получила травмы. Об этом сообщает Нацполиция Волыни.
В Волынской области пенсионерка на скутере протаранила бус (фото: vl.npu.gov.ua)
Дорожный инцидент произошел на оживленном перекрестке улиц Федьковича и Шевченко.
Меткая 73-летняя горожанка ехала скутером по второстепенной дороге и как раз выехала на главную. Она нарушила правила дорожного движения – не пропустила другое транспортное средство – бус, которым тоже управляла женщина — 43-летняя ее землячка. Возможно, пенсионерка спешила, но эта поспешность привела к аварии и тому, что она получила травмы и вынуждена будет лечиться в медицинском учреждении. Еще и нести ответственность за содеянное. Ее на 30 лет младшая землячка, ехавшая бусом, не пострадала.
В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК. Это – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
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