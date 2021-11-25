logo

BTC/USD

58647.46

ETH/USD

4482.72

LTC/USD

221.31

USD/UAH

27.27

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Волынской области 73-летняя бабушка протаранила бус на скутере (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Волынской области 73-летняя бабушка протаранила бус на скутере (ФОТО)

Бабка нарушила правила ПДД

25 ноября 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В прошлую среду, 24 ноября в городе Ковеле, что на Волыни 73-летняя жительница этого города, выезжая скутером Viper, совершила таран в авто. В этом столкновении пострадала сама пенсионерка с Ковеля, она получила травмы. Об этом сообщает Нацполиция Волыни.

В Волынской области 73-летняя бабушка протаранила бус на скутере (ФОТО)

В Волынской области пенсионерка на скутере протаранила бус (фото: vl.npu.gov.ua)

Дорожный инцидент произошел на оживленном перекрестке улиц Федьковича и Шевченко.

Меткая 73-летняя горожанка ехала скутером по второстепенной дороге и как раз выехала на главную. Она нарушила правила дорожного движения – не пропустила другое транспортное средство – бус, которым тоже управляла женщина — 43-летняя ее землячка. Возможно, пенсионерка спешила, но эта поспешность привела к аварии и тому, что она получила травмы и вынуждена будет лечиться в медицинском учреждении. Еще и нести ответственность за содеянное. Ее на 30 лет младшая землячка, ехавшая бусом, не пострадала.

В настоящее время полицейскими возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК.   Это – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Волынской области педагог избила своего ученика. Видеоролик, на котором это снято, опубликовали в социальных сетях. Там снято, как педагог ссорится со школьником, потом придавала ему пощечин и тянула за ухо. Руководитель сельского учебного заведения Людмила Лавринюк прокомментировала это событие. Но школьники не обращались к ней с жалобой. По ее словам, они обсудили конфликт с родителями, школьниками и педагогом. Учительница попросила прощения. На уроке произошла провокационная ситуация, и мы сейчас это выясняем.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vl.npu.gov.ua/news/dtp/u-koveli-zitknulisya-skuter-ta-Mercedes-je-postrazhdali/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!