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В Винницкой области охотник подстрелил мальчика: что известно о состоянии ребенка (ФОТО)

Ребенок получил непроницаемое огнестрельное ранение грудной клетки и головы

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В Винницкой области местный житель во время охоты подстрелил 14-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винничины.

В Винницкой области охотник подстрелил мальчика: что известно о состоянии ребенка (ФОТО)

В Винницкой области охотник подстрелил мальчика (фото vn.npu.gov.ua)

31 октября медики одной из местных больниц сообщили полицейским о госпитализации 14-летнего подростка, жителя населенного пункта Малая Стратиевка, которого привезли с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки.

Школьник вышел погулять с собакой к местному озеру, которое расположено за населенным пунктом. Там в то время искал дичь местный 26-летний любитель охоты.

Как установили полицейские, подросток получил ранение от рикошета заряда дроби во время выстрела. Зарегистрированное ружье у винничанина изъяли.

Возбуждено уголовное производство, квалифицируемое по ст. 128 Уголовного кодекса. Это – неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Винницкой области мужчина закрыл дома несовершеннолетнюю и там издевался над ней. Инцидент произошел в Гайсинском районе. Сообщается, что в 2018 году 58-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел свою 15-летнюю односельчанку к себе домой и закрыл ее против воли. В доме преступник совершал развратные действия в отношении своей жертвы. Согласно судебно-психиатрической экспертизе, потерпевшая имела нарушение интеллектуального развития. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Во время судебного разбирательства подсудимый не признал свою вину.


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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/185734-zbroya/policziya-rozsliduje-obstavini-travmuvannya-pidlitka
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