В Винницком детсаду прогремел взрыв (ФОТО)

Сегодня, 11 января, в городе Винница на территории детского сада №7 прогремел взрыв. Об этом сообщает Вінниця.info, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.

Взрыв в винницком детском саду - фото: Vinnitsa.info

Воспитательница рассказала, что дети нашли мячик, лежавший на земле, и взяли его с собой на горку. Устройство сработало после хлопка по нему рукой или ведерцем. В полицию о случившемся сообщила медсестра после осмотра детей. Вскоре на место происшествия прибыли криминалисты.





Хотя изначально сообщалось, что пострадавшие в результате взрыва есть, к счастью, выяснилось, что никто травм не получил. На нескольких детях слегка загорелась одежда. Что касается ожогов или других телесных повреждений, тот тут всё обошлось. В полиции сообщили, что помощь медиков не понадобилась.









Очевидцы сравнили звук взрыва со звуком от петард. Проходя мимо и услышав хлопок, женщина подумала, что на территории садика, и вправду, взрывают петарды. Есть предположение, что взорвавшийся предмет был частью пиротехники, оставшейся после новогодних праздников.

На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются. На территории ДПЗ №7 также работают и взрывотехники. Одежду детей взяли на экспертизу, чтобы понять, какое именно вещество содержалось внутри неизвестного предмета.





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