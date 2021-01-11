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В Винницком детсаду прогремел взрыв (ФОТО)

Дети, к счастью, не пострадали

сегодня, 16:20
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 11 января, в городе Винница на территории детского сада №7 прогремел взрыв. Об этом сообщает Вінниця.info, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.

В Винницком детсаду прогремел взрыв (ФОТО)

Взрыв в винницком детском саду - фото: Vinnitsa.info

Воспитательница рассказала, что дети нашли мячик, лежавший на земле, и взяли его с собой на горку. Устройство сработало после хлопка по нему рукой или ведерцем.  В полицию о случившемся сообщила медсестра после осмотра детей. Вскоре на место происшествия прибыли криминалисты. 


Хотя изначально сообщалось, что пострадавшие в результате взрыва есть, к счастью, выяснилось, что никто травм не получил. На нескольких детях слегка загорелась одежда. Что касается ожогов или других телесных повреждений, тот тут всё обошлось. В полиции сообщили, что помощь медиков не понадобилась.

В Винницком детсаду прогремел взрыв (ФОТО) - фото 2


Очевидцы сравнили звук взрыва со звуком от петард. Проходя мимо и услышав хлопок, женщина подумала, что на территории садика, и вправду, взрывают петарды. Есть предположение, что взорвавшийся предмет был частью пиротехники, оставшейся после новогодних праздников. 

На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются. На территории ДПЗ №7 также работают и взрывотехники. Одежду детей взяли  на экспертизу, чтобы понять, какое именно вещество содержалось внутри неизвестного предмета.

В Винницком детсаду прогремел взрыв (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что на Полтавщине произошел мощный взрыв на одном из участков газопровода и в Сети появилось видео с места происшествия, а также о том, что во время игры внезапно умер известный 30-летний футболист, в прошлом игравший за французский клуб "Бастия".



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Источник: https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnytsi-stavsya-vybukh-na-terytoriyi-dytyachoho-sadochku-v-mikrorayoni-podillya.html
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