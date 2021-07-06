В Виннице учительница избила пятиклассника с синдромом Дауна

В Виннице педагог угрожала пятикласснику Максиму отрезать половой орган. Об этом сообщает ТСН.

Издевалась и била мальчика (фото из открытых источников)

Ассистентка учителя издевалась и била мальчика с синдромом Дауна, который не хотел выходить из кабинета во время перерыва. Это сняли установленные в кабинете камеры:

Максим четыре года ходит в обычную школу. По словам мамы, он очень общительный и социализированный, при этом невербальный. После конфликта мальчик не хотел идти на урок, когда видел свою обидчицу.

Школа и департамент образования проводят служебное расследование, но продолжить его смогут только когда ассистент учителя вернется на рабочее место и предоставит объяснения.

Мама Максима пока что не собирается забирать сына из школы, но намерена подавать на учительницу в суд.

Напомним, в столичном торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza" разгорелся скандал из-за посетителя, который зашел в помещение без медицинской маски на лице. Вместо неё он использовал шарф. Однако такой метод "защиты" пришелся не по душе охранникам торгового центра. Изначально между парнем и охранниками произошел диалог. Но что конкретно посетитель говорил охране - практически не слышно, как и то, что они ему отвечали. В ходе разговора первой на него накинулась женщина, а уже затем и её коллега. В результате этого парень упал на металлодетекторы, а затем на пол, а охранник стал его удерживать. Весь инцидент снимал на видео другой посетитель торгового центра. После случившегося он пытался узнать у охраны, почему они позволяют себе такое поведение и почему пропустили других посетителей без масок. Хотя ответа он так и не услышал.

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