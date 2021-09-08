В Умани горело общежитие: есть пострадавшие

Пожар, фото из открытых источников

Вечером 7 сентября студенты Уманского национального университета садоводства вызвали пожарных в студенческое общежитие. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар в четырехэтажном общежитии национального университета разгорелся около семи вечера в одной из жилых комнат на первом этаже.

Чрезвычайное происшествие уложило на больничные койки семь студентов — четверо молодых людей отравились продуктами горения, еще трое получили порезы при попытке покинуть горящую комнату. Их состояние врачи характеризуют как средней тяжести.

В ликвидации огня на площади 30 кв. м были задействованы 27 спасателей. Они оперативно потушили пожар и эвакуировали из задымленного общежития 25 человек.

Напомним, что 3 сентября в столичном костеле Святого Николая произошел пожар, во время которого пострадало убранство храма и сгорел старинный орган фирмы "Rieger-Kloss", изготовленный в Чехословакии. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, сотрудники учреждения культуры слишком долго пытались погасить пожар самостоятельно, из-за чего спасателям было уже не под силу спасти старинный музыкальный инструмент. Украинцы в соцсетях этим фактом чрезвычайно возмущены и требуют ответственности и отставки действующего министра культуры Александра Ткаченко.

Также "Комментарии" сообщали, что силами лесников, сотрудников ГСЧС и военнослужащих ВСУ в Северодонецком районе на Луганщине было ликвидировано масштабный пожар, во время которого горели хвойные леса в Новоайдарском лесоохотничьем хозяйстве.

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