В Украину завезли продукцию со смертельно опасным токсином: ее немедленно снимают с продажи

В Украину из Турцию завезли фисташки, в составе которых обнаружили опасные для здоровья человека ядовитые вещества — афлатоксины. Жареные фисташки производила компания Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti, а получателем оказалась фирма ООО "ОКЕАН КОМПАНИТРЕЙ". Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.

В Украину завезли продукцию со смертельно опасным токсином - фото из открытых источников

Отмечается, что в жаренных фисташках был обнаружен афлатоксин В1, который и несет наибольшую угрозу.

В ведомстве добавили, что операторы рынка должны обязательно изъять опасную продукцию из пищевого оборота в соответствии с действующим законодательством.

В Госпродпотребслужбе также обратились к потребителям с просьбой срочно обратиться в ведомство в случае выявления продукции на прилавках магазинов.

Отметим, что афлатоксины — ядовитые вещества. Ими могут быть заражены продукты, хранящиеся в жарком и влажном климате. Чаще они содержаться в сухофруктах и орехах. Токсин также могут обнаружить в молоке животных, которые употребляли зараженный корм. В случае попадания высокой дозы вещества в организм, человек может умереть в течении нескольких суток, поскольку яд поражает печень.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что эксперт предупредила о поддельной красной икре, которая может угрожать здоровью человека. Часто в продукции содержится вредный консервант. Также в Украине распространяется фальсифицированная икра, якобы привезенная из Российской Федерации.

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