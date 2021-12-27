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Эксперт предупредила об опасном продукте-фальсификате, распространенном в Украине

Икра перед Новым годом – это фальсификат номер один

27 декабря 2021, 23:05
Автор:

Елизавета Черных
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Красная икра накануне новогодних праздников является продуктом, который фальсифицируют чаще всего. В Украине массового торгуют поддельной, просроченной, с опасным консервантом, а также икрой "из Российской Федерации". Такой информацией поделилась эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко на телеканале OBOZREVATEL. 

Эксперт предупредила об опасном продукте-фальсификате, распространенном в Украине

Красная икра - фото из открытых источников

По словам специалиста, фальсифицированную икру часто можно встретить на просторах интернета. 

Кроме того, Сидоренко отметила, что она лично проводила экспертизу нескольким образцам красной икры, по результатом которой оказалось, что продукция — фальсификат. 

Так, полностью поддельной оказалась икра, приобретенная в Сети. Икра из "России" также оказалась неоригинальной. В баночках по 140-150 гривен с икрой кеты и горбуши был некачественный продукт. Эксперт высказала предположение, что такая икра могла быть не нереста этого года. 

Кроме того, Сидоренко отметила, что каждый образец подразумевает небезопасный для здоровья продукт и обратилась с призывом не покупать такую икру. И сама призналась, что несколько лет не покупала ее, поскольку найти по-настоящему качественный не удавалось.   

Приобрести хорошую икру, по словам эксперта, можно у фермеров, разводящих форель, или в специализированных магазинах, где предлагают продукцию из Штатов и Канады. 

Сидоренко добавила, что в составе красной икры должно быть только два консерванта - Е200 и Е211.  Консервант Е239, которых содержится в некоторых видах икры, является опасным. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине перед Новым годом дорожает популярный продукт. Цена повышается на гривну каждый день. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/v-ukraine-prodayut-opasnuyu-ikru-ekspert-nazvala-priznaki.htm
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