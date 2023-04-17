В Украину идет мощный циклон с Балкан: синоптик назвал даты нового "потопа"

Сегодня,17 апреля, ночью на территории Винницкой, Житомирской, местами в Киевской и Одесской и в южных регионах прогнозируются небольшие дожди. Как сообщают прогнозисты Укргидрометцентра , на других территориях Украины существенных осадков не будет.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Будут порывы ветра преимущественно восточного направления, 7-12 м/сек.

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Столбик термометра ночью будет плюсовать +4-9°, в восточных, Черниговской и Сумской регионах+ 1-6° тепла; днем +11-16°, в Закарпатье и в Крыму до +20°, на высокогорье Карпат ночью и днем +2-7° тепла.

В столице начало недели ожидается без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью будет плюсовать +6-8° тепла, днем+ 12-14°.

По информации, обнародованной в соцсетях синоптиком Виталием Постриганем, в ближайшие дни погоду в центральных украинских регионах будет определять мощный антициклон "Петра", который не принесет существенных осадков. Но дальше территории нашей страны попадут под влияние циклона "Свен", который сейчас перемещается к нам из Балкан.

"Атмосферное давление начнет падать, и днем, 19 апреля ждем очередную порцию дождей. Температурный фон не изменится", — сообщил прогнозист.

Еще Постригань предупреждает, что с приближением атмосферных фронтов к 20 апреля интенсивность осадков будет только усиливаться.

По его прогнозу, погода с дождями прогнозируется почти до конца апреля. Синоптик предупреждает, что пиковые значения наводнения ожидают 18-28 апреля, поэтому вода будет прибывать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у большая вода разоряет хозяйства, дома, поля и дороги в восьми областях. Оперативная информация о ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины по состоянию на середину суток 17 апреля была обнародована в пресс-службе ГСЧС.



