В Украину идет циклон со снегом и дождем: где ухудшится погода

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, в нашу страну направляется новый циклон с осадками, что испортит погоду в украинских регионах.

В Украине ожидаются сильные осадки (фото из открытых источников)

Как утверждает Щедрин, ненастье, которое несет циклон, проявит себя уже в понедельник вечером. Первыми возможности непрошеного гостя – неожиданные осадки, снег и дождь, почувствуют жители западных регионов, а в ночь на 21 февраля они накроют территорию всей Украины.

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"Пройдут дожди и сильный мокрый снег, температура по всей стране, кроме крайнего востока, будет колебаться в пределах+ 2 +6, на крайнем востоке – до -3 +1", – таков прогноз на вторник народного синоптика.

Важно, что уже сегодня, 20 февраля, в восьми западных регионах нашей страны объявлено штормовое предупреждение. Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидают порывы сильного ветра до 15-20 м/с. Здесь объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Украину идет очень ранняя весна: синоптики обновили прогноз. . Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин, весна в нашей стране будет очень ранняя. Погода в нашей стране этой весной предполагается плюсовой, весна придет рано, однако возможны сюрпризы, как мероприятия "арктического" воздуха, и поэтому прогнозируются периоды похолодания. В частности, последняя декада февраля, температура прогнозируется -3+3 в ночное время и до+ 4+ 9 в световой день, будет еще и влажно. С потеплением. Столбик термометра будет показывать+ 9+11, в западных регионах температура будет еще теплее до +10 +13. При этом осадки не будут досаждать, а солнца станет больше.