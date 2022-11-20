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В Украине возможны проблемы на дорогах из-за непогоды: подробности

21 ноября, в Украине на дорогах ожидается гололедица и сильные снегопады

сегодня, 19:40
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Автор:

Лиля Воробьева

21 ноября в Украине на дорогах ожидается гололедица, сильные снегопады, которые могут привести к нарушению движения транспорта. Только в южных и юго-восточных областях страны будет нормальная погода. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Facebook ГСЧС Украины.

В Украине возможны проблемы на дорогах из-за непогоды: подробности

Снегопад на дорогах (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что днем в северных регионах, Киеве, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют сильный мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. Следовательно, спасатели объявили и уровень опасности.

Кроме этого, в ГСЧС водителей призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и использования личного транспорта.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что мороз до — 10 и гололедица : синоптики рассказали, какой будет погода в Украине. 20 ноября в Украине почти всюду будет идти мокрый снег, иногда даже с дождем. Ночью на севере страну накроют морозы до -10 градусов. По информации синоптиков, 20 ноября осадков не ожидается лишь в юго-западной части страны. Речь идет Кировоградскую и Черкасскую области, там будет мокрый снег, иногда прогнозируют налипание мокрого снега и гололед. В западных и северных областях страны днем будет идти небольшой мокрый снег. А в центре и на востоке умеренный мокрый снег и дождь, местами вероятно налипание мокрого снега, гололедица. Синоптики прогнозируют, что на юге будет идти умеренный дождь, в частности в Николаевской и Херсонской областях значительный. Кроме этого, на всех автомобильных дорогах Украины 20 ноября будет гололедица, кроме южных областей. 20 ноября в столице будет облачно. Днем будет идти небольшой мокрый снег, а ночью без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет –8 –6, а днем –4 –2.

 
 



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rfuSjbfedGsX3oeuVHqvArkN5WM3qqNJK5FyDFiEYQqwffCYaR3P8B81GhTUnbxYl&id=100064736946785
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