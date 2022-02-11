В Украине в День святого Валентина могут не ездить такси: известные причины

В день всех влюбленных наши сограждане могут остаться без привычных услуг обслуживания такси. В группах, которые есть в сети, таксисты активно обсуждают идею всеобщей забастовки, что хотят провести как раз 14 февраля. Об этом сообщает Auto24.

Таксисты собираются на митинг (фото из открытых источников)

Водители известных в нашей стране служб такси по всем регионам Украины имеют целью собраться для проведения забастовки как раз в день всех влюбленных. На праздники у них всегда хватает заказчиков, в частности, в вечерние часы.

Если забастовка в этот день состоится, компании получат большие убытки, таксисты ничего не заработают, а наши соотечественники не смогут поехать в гости к родным или друзьям.

Главные требования перевозчиков известны – это увеличение тарифов по всей Украине. Это требование представителей ряда крупных служб такси. В их числе и те, кто использует в своей работе мобильные приложения – Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi и известные в регионах представители перевозчиков.

В день предстоящей забастовки автомобиль нельзя будет заказать по основным каналам связи – по телефонным номерам или по приложению. Но водители такси будут обслуживать клиентов, что будут останавливать их. Но предупреждают, что тарифы будут больше.

Требования, выдвигаемые забастовщиками, это проинформировать руководство соответствующих служб, что нынешние тарифы сегодня не покрывают их расходы. Потому они и готовят требования по увеличению цен на проезд в такси на 20-30 процентов. Ведь пошли вверх цены на горючее, выросли услуги автосервиса.

Если к требованиям работников такси не прислушаются, они готовы бастовать до 20 февраля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мошенники в Украине используют схему обмана с такси.

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