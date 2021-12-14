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В Украине ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ, если не хватит угля: в Кабмин готовят решение

разрабатывают механизмы перехода ТЭЦ и ТЭС на газ

14 декабря 2021, 23:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Согласно поручению Кабинета Министров профильные органы исполнительной власти и энергокомпании должны обеспечить возможности для перехода ТЭС и ТЭЦ по использованию угля на 100 процентное использование голубого топлива. На заседании Кабмина, завтра, 15 декабря будет принят соответствующий проект правительственного распоряжения. Об этом сообщает РБК-Украина.

В Украине ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ, если не хватит угля: в Кабмин готовят решение

В Кабмине готовят соответствующее решение (фото из открытых источников)

Как отмечают журналисты медиа, ссылаясь на имеющийся у них документ, переход на голубое топливо будет производиться при дефиците угля на период до 15 апреля следующего года.

В проекте будущего распоряжения говорится, что должны быть приняты меры по обеспечению поставок электроэнергии и безубыточную деятельность при производстве электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ при использовании ими "в качестве топлива 100% природного газа (на период отсутствия в достаточном количестве запасов угля на складах) производителей".

Важно, что к разработке механизмов перехода ТЭЦ и ТЭС на голубое топливо присоединятся Минэнерго, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго".

По словам первого замминистра энергетики Юрия Власенко, это решение не будет означать, что все национальные ТЭС и ТЭЦ будут уже работать на газе. Имплементированный механизм предполагает использовать газ только для объема генерирующих мощностей, которого может не хватать в определенный момент. Вместе с тем, в текущем месяце в нашу страну будет осуществлена доставка импортного угля в объеме 1 млн 950 тысяч тонн. Планируемое потребление составит около 1,7 млн тонн.

Чиновник подытожил, что правительство не хочет, чтобы повторилась прошлогодняя ситуация, когда "Центрэнерго", используя газ для производства электрической энергии, не имел средств, чтобы рассчитаться за поставленные объемы. По той причине, что не был разработан соответствующий механизм.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что В ОП признали – на всех ТЭС Украины низкие запасы угля , но обещают ситуацию исправить.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/tes-tets-mogut-perevesti-gaz-nehvatke-uglya-1639497971.html
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