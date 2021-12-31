В Украине спасатели работают в усиленном режиме работы: известна причина

В последний день старого года специалисты спасательной службы будут работать по усиленному режиму прохождения службы. Это будет продолжаться, пока в нашей стране не закончатся новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели будут работать в усиленном режиме работы (фото из открытых источников)

Как отмечено в сообщении, по усиленному мониторингу специалисты техногенной и пожарной безопасности будут работать с 09:00 31 декабря 2021 до 09:00 4 января 2022 года.

Особенно будут следить специалисты спасательной службы за объектами, где будут массово находиться люди по причине проведения новогодних праздничных мероприятий.

Важно, что общее количество задействованных спасателей во всех регионах нашей страны, осуществляющих круглосуточное дежурство, – это более 7 тысяч специалистов личного состава. В их распоряжении находятся 2 тысячи наименований пожарно-спасательной и специальной техники. Также задействованы 26 пиротехнических расчетов и 9 воздушных судов. Сюда входят 4 самолета и 5 вертолетов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что спасатели рассказали, куда в Карпатах лучше не идти . На новогодние праздники любителям путешествовать по украинским Карпатам, лучше отложить свое путешествие до безопасных времен. Ведь там до конца года будет сохраняться высокая опасность схождения снежных лав с вершин гор. По обнародованной информации, 30-31 декабря на высокогорьях, расположенных в восточной части Закарпатья и 31 декабря в горной части Львовского региона будет наблюдаться немалая опасность по причине схода снежных лавин. Именно по этой причине здесь объявлено 3 уровня опасности.

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