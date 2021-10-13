В Украине смертность от COVID выросла более, чем вдвое: где болезнь унесла больше жизней

BTC/USD
56974.66
ETH/USD
3573.40
LTC/USD
176.11
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В нашей стране регистрируют рост эпидемии и увеличенное количество новых случаев заболеваний короновирусной болезнью. За две недели число новых инфицированных вирусом удвоилось, за месяц выросло в 5 раз. Также растет и смертность коронавирусных больных. Об этом информирует НАН Украины, прогнозируя дальнейшее развитие ситуации с ковидом.
В НАН Украины рассказали о росте смертности от коронавируса в октябре 2021 (фото из открытых источников)
Анализируя возросшую эпидемию во всех регионах страны, ученые отмечают, что за пол месяца статистика положительных результатов по проведенным тестам выросла в 2,1 раза. Количество госпитализированных стала больше в 1,7 раза. Смертность от болезни также выросла в 2,3 раза.
Среднее количество новых инфицированных выросло до 13175 случаев в сутки. Средняя смертность -264 случаи в сутки в течение последних семи дней.
В этом году коронавирусная эпидемия уже превысила ту, что украинцы пережили прошлой осенью.
По словам авторов исследования, сейчас смертность стала выше на 20 процентов за пиковые значения. Количество койко-мест, которые заполнены в медицинских учреждениях, выросло на 6 процентов и увеличивается дальше.
Ученые делают прогноз об увеличении количества больных украинцев и на этой неделе. Но есть надежда, что этому помешают длительные выходные дни. Как правило, тогда официальная статистика больных коронавирусной болезни уменьшается.
Также эксперты бьют тревогу, что в нашей стране увеличивается количество детей, которые тоже инфицированы вирусом. Она является самой высокой за все время эпидемии.
Среди областей, где ситуация с заболеваемостью ковид высока, упоминаются Запорожская, Одесская, Луганская, Черновицкая, Житомирская, Харьковская области.
В некоторых из этих регионов количество госпитализированных превысило максимумы осенней волны прошлого года и весенней волны этого года .
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали, когда ожидать пик заболеваемости коронавирус .
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости