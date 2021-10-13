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В Украине смертность от COVID выросла более, чем вдвое: где болезнь унесла больше жизней

За месяц количество больных выросло в 5 раз

13 октября 2021, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева

В нашей стране регистрируют рост эпидемии и увеличенное количество новых случаев заболеваний короновирусной болезнью. За две недели число новых инфицированных вирусом удвоилось, за месяц выросло в 5 раз. Также растет и смертность коронавирусных больных. Об этом информирует НАН Украины, прогнозируя дальнейшее развитие ситуации с ковидом.

В Украине смертность от COVID выросла более, чем вдвое: где болезнь унесла больше жизней

В НАН Украины рассказали о росте смертности от коронавируса в октябре 2021 (фото из открытых источников)

Анализируя возросшую эпидемию во всех регионах страны, ученые отмечают, что за пол месяца статистика  положительных результатов по проведенным тестам выросла в 2,1 раза. Количество госпитализированных стала больше в 1,7 раза. Смертность от болезни также выросла в 2,3 раза.

Среднее количество новых инфицированных выросло до 13175 случаев в сутки. Средняя смертность -264 случаи в сутки в течение последних семи дней.

В этом году коронавирусная эпидемия уже превысила ту, что украинцы пережили  прошлой осенью.

По словам авторов исследования, сейчас смертность стала выше на 20 процентов за пиковые значения. Количество койко-мест, которые заполнены в медицинских учреждениях, выросло на 6 процентов и увеличивается дальше.

Ученые делают прогноз об увеличении количества больных украинцев и на этой неделе. Но есть надежда, что этому помешают длительные выходные дни. Как правило, тогда официальная статистика больных коронавирусной болезни уменьшается.

Также эксперты бьют тревогу, что в нашей стране увеличивается количество детей, которые тоже инфицированы вирусом. Она является самой высокой за все время эпидемии.

Среди областей, где ситуация с заболеваемостью ковид высока, упоминаются Запорожская, Одесская, Луганская, Черновицкая, Житомирская, Харьковская области.

В некоторых из этих регионов количество госпитализированных превысило максимумы осенней волны прошлого года и весенней волны этого года .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО рассказали, когда ожидать пик заболеваемости коронавирус .


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Источник: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8277#117
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