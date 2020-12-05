В Украине пересчитали мусорные свалки

Ситуация с накоплением мусора в стране критическая, бытовые отходы продолжают накапливаться на переполненных полигонах и свалках.

ФОТО: Из открытых источников

В стране действует 5 455 свалок и полигонов общей площадью более 8,5 тыс. га. Киев обслуживают всего две официальных свалки – полигон ТБО №5, который находится в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области (площадь 63,7 га) и полигон строительных отходов № 6 на улице Пироговский путь, 94-96 (площадь 11,6 га). В то же время в Винницкой области зарегистрировано самое большое количество полигонов и свалок – 741, которые в среднем занимают площадь по 10-15 га, пишет slovoidilo.ua

В Полтавской области 675 свалок, Черниговской – 659, Одесской – 608 полигонов и свалок. Меньше всего официальных свалок в Ивано-Франковской (17 штук), Луганской (18), Львовской (20), Черкасской (21), Тернопольской (31) и Хмельницкой (35) областях.

Напомним, "Комментарии" писали, что

согласно проекту нового закона № 2207-1д "Об управлении отходами", который принят в первом чтении, уже не считаются отходами отходы добывающей промышленности, которые образовались в результате проведения разведывательных работ, добычи, обработки и хранения полезных ископаемых и разработки месторождений полезных ископаемых. Это позволит использовать их при строительстве. Кроме того, вводится термин "сортировка", "расширенная ответственность производителя". Больше не считаются биологическими отходами трупы животных.

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