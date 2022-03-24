logo

BTC/USD

44012.46

ETH/USD

3109.98

LTC/USD

126.92

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Украине отреагировали на открытие офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине отреагировали на открытие офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону

Верещук убеждена, что Россия хочет использовать это для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

24 марта 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, наша страна будет выступать категорически против того, чтобы офис Красного Креста открылся в Ростове-на-Дону якобы для эффективной работы на восточных территориях Украины.

В Украине отреагировали на открытие офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

Представительница украинского правительства говорит, что Россия намерена использовать это обстоятельство, чтобы вывезти граждан Украины из временно оккупированных городов на российскую территорию.

"Мы категорически против того, чтобы Международное общество Красного Креста открывало офис в Ростове-на-Дону. Таким образом, Россия хочет "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры" на свою территорию, а на самом деле уже незаконное похищение и вывоз врагом наших граждан" прямо сейчас", — отметила Ирина Верещук.

Чиновница сообщила, что во время посещения Киева главой Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, никаких разговоров о возможном вывозе украинских граждан на российскую территорию и предстоящем открытии офиса МККК недалеко от границы, не было. По ее словам, украинские власти передали для представителей гуманитарных организаций доказательства создания агрессорами фильтрационных лагерей для вывезенных жителей Мариуполя и других городов.

Впрочем, вице-премьер отметила, что Россия может показать свои требования к Красному Кресту об открытии офиса в Ростове за просьбу руководителей международной организации.

Чиновница подытожила, что теперь МККК не может организовать настоящие гуманитарные коридоры и доступ к военнопленным по причине противодействия российских агрессоров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовится к ужасной провокации в Украине .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OP_UA/6025
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!