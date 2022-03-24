В Украине отреагировали на открытие офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону

По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, наша страна будет выступать категорически против того, чтобы офис Красного Креста открылся в Ростове-на-Дону якобы для эффективной работы на восточных территориях Украины.

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

Представительница украинского правительства говорит, что Россия намерена использовать это обстоятельство, чтобы вывезти граждан Украины из временно оккупированных городов на российскую территорию.

"Мы категорически против того, чтобы Международное общество Красного Креста открывало офис в Ростове-на-Дону. Таким образом, Россия хочет "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры" на свою территорию, а на самом деле уже незаконное похищение и вывоз врагом наших граждан" прямо сейчас", — отметила Ирина Верещук.

Чиновница сообщила, что во время посещения Киева главой Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, никаких разговоров о возможном вывозе украинских граждан на российскую территорию и предстоящем открытии офиса МККК недалеко от границы, не было. По ее словам, украинские власти передали для представителей гуманитарных организаций доказательства создания агрессорами фильтрационных лагерей для вывезенных жителей Мариуполя и других городов.

Впрочем, вице-премьер отметила, что Россия может показать свои требования к Красному Кресту об открытии офиса в Ростове за просьбу руководителей международной организации.

Чиновница подытожила, что теперь МККК не может организовать настоящие гуманитарные коридоры и доступ к военнопленным по причине противодействия российских агрессоров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовится к ужасной провокации в Украине .

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