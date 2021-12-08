В Украине начнут строительство первого автобана: подробности

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Лиля Воробьева
Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что строительство первого украинского автобана из города Краковец в города Броды и Ровно стартует уже в новом 2022 году. Об этом он сообщил, находясь на украинско-хорватском бизнес-форуме в столице. Об этом сообщает Укринформ.
Первый автобан начнут строить в 2022 году (фото из открытых источников)
По словам руководителя правительства, уже в следующем году в нашей стране начнется строительство первого национального автобана от польской границы. От города Краковец через Львов и дальше в направлении города Ровно. Фактически, это будет новая часть магистрали в столицу, такой транзит от границы Евросоюза в столицу.
Планируется, что автобан будет протяженностью 280 км, время автоводителей в дороге существенно уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. На новой дороге можно будет двигаться со скоростью 130 км/ч. Строительство автобана будет производиться по трем этапам.
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