В Украине начнут строительство первого автобана: подробности

Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что строительство первого украинского автобана из города Краковец в города Броды и Ровно стартует уже в новом 2022 году. Об этом он сообщил, находясь на украинско-хорватском бизнес-форуме в столице. Об этом сообщает Укринформ.

Первый автобан начнут строить в 2022 году (фото из открытых источников)

По словам руководителя правительства, уже в следующем году в нашей стране начнется строительство первого национального автобана от польской границы. От города Краковец через Львов и дальше в направлении города Ровно. Фактически, это будет новая часть магистрали в столицу, такой транзит от границы Евросоюза в столицу.

Планируется, что автобан будет протяженностью 280 км, время автоводителей в дороге существенно уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. На новой дороге можно будет двигаться со скоростью 130 км/ч. Строительство автобана будет производиться по трем этапам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал, кто получит жилье от государства в следующем году . На брифинге, состоявшемся во время рабочей поездки в Луганскую область, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что уже в конце текущего года заработает долгожданная государственная финансовая лизинговая компания, под гарантии которой будет выделено около 20 млрд грн. Это позволит получить жилье для бюджетников – учителей, врачей, военных, а также внутренне перемещенных лиц. Также, по словам премьер-министра Украины, в государственном бюджете нашей страны правительством запланировано 5,5 млрд. гривен на обеспечение необходимым жильем всех временно перемещенных лиц.

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