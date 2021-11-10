В Украине могут случиться веерные отключения электроэнергии: реальна ли эта угроза

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко придерживается мнения, что в нашей стране возможна угроза веерных отключений электроэнергии. Это может стать реальностью в конце января – начале февраля. Об этом информирует " Эспрессо ".

Украинцев предупреждают о веерных отключениях электроэнергии (фото из открытых источников)

По его словам, в нашей стране возможен риск так называемых веерных отключений. Это будет уже в зимний период. Потому что пока нет стопроцентной гарантии, будет ли Белоруссия импортировать нам собственную электроэнергию, или будет ли импортировать ее Россия, будет ли у нас уголь в достаточном количестве.

Сейчас в нашей стране вместо угля используют голубое топливо. Но еще неизвестно, что будет с началом отсчета 2022 года.

По прогнозу Попенко, два зимних месяца будем испытывать немалые проблемы с поставками электроэнергии по всем регионам нашей страны.

Если будет так, что в нашу страну доставят в один срок достаточное количество угля, на обеспечение им всех ТЭЦ потребуется немалое время – это больше двух месяцев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в украинские порты идут корабли с американским углем. В украинские портовые центры направляются по морю пять американских кораблей, которые везут нам уголь, это почти 280 тыс. тонн, которого не хватает отечественным ТЭЦ. На кораблях США энергетический уголь, законтрактованный там украинским тепловым поколением. Из пяти судов — четыре везут это топливо для нужд энергокомпании ДТЭК и одно судно для государственного концерна "Центрэнерго". Важно, что раньше это топливо для тепловых станций экспортировала нам Россия. Но в начале ноября она приостановила его экспорт. В частности это топливо марки А (антрацит) и Т (худый).

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