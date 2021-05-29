В Турции отыскали тело пропавшей месяц назад украинки: что известно

Истории об исчезновении людей в горах редко заканчиваются хэппи-эндом. Так произошло и в этом случае — 29 мая стало известно, что украинка Яна Кривошея, занимающаяся скалолазанием в горах Турции, все же погибла. До этого девушка считалась пропавшей без вести.



Одесситке Яне Кривошее было всего 42 года. Фото: Facebook / Вячеслав Кривошея

О процессе и завершении поисковой операции сообщает "Сегодня", ссылаясь на турецкий ресурс Antalya Hakkinda.

Тело одесситки было обнаружено через 23 дня после того, как медики, жандармы и волонтеры бросились разыскивать пропавшую. Последний раз она связывалась со своими родными 2 мая, сообщив, что поднялась на вершину горы Гейиксивриси.

Турецкие альпинистские каникулы для Кривошеи должны были закончиться 10 мая, однако трагический случай решил все иначе. В данный момент тело украинки передано патологоанатомам для установления точных причин смерти. Однако основная версия следствия — падение с отвесных скал и полученные после этого травмы, несовместимые с жизнью.





Отметим, что прежде родственники и друзья погибшей украинки предполагали, что её могли похитить. Все из-за того, что после общения с матерью 2 мая Яна Кривошея выключила телефон и больше на связь не выходила. Однако оператор зафиксировал активность мобильного 4 мая. При этом отмечалось, что он почему-то находился в 90 км от её предполагаемого места исчезновения.

Яне Кривошеи было всего 42 года. В Украине у неё остался сын.

Это не единственная трагедия, произошедшая с украинцами за границей в мае этого года. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на территории Египта во время отдыха погиб один из экс-руководителей отечественной службы внешней разведки. Узнать причины гибели бывшего чиновника можно в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о том, что в Италии была обнаружена пропавшая более полугода назад украинка. Все подробности смерти нашей соотечественницы — в публикации.

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