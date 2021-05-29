Экс-главный разведчик Украины Гвоздь погиб в Египте

В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель бывшего главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя на курорте в Египте. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24"

Виктор Гвоздь (фото из открытых источников)

"К большому сожалению, мне стало известно сразу после констатации уже самого факта смерти экс-руководителя Службы внешней разведки г-на Гвоздя", — говорится в сообщении.

По словам Енина, дипломаты находятся в контакте с египетскими коллегами для установления официальных фактов и причин смерти. По предварительной информации, Гвоздь занимался дайвингом и нырял на глубину в 40 метров, после чего ему стало плохо. Спасти бывшего разведчика не удалось.

Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки с 2014 по 2016 год. До этого был Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 2008 по 2010 год.

Напомним, 26 декабря 2020 года скончался на 99-м году жизни легендарный советский разведчик, бывший офицер британской MI6 Джордж Блейк. С 1965 года Блейк жил в России. По словам Сергея Иванова, разведчик искренне любил нашу страну и восхищался подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. Блейк, уроженец Роттердама, активно участвовал в нидерландском Сопротивлении и затем работал на Управление специальных операций.

После Второй мировой войны он поступил на службу MI6 и вербовал агентов для британских спецслужб в Восточной Европе. Во время работы в Сеуле пришел к коммунистическим убеждениям, после чего передал в СССР огромное количество информации о завербованных им в Восточной Европе агентах MI6. В 1959 году Блейка предал перешедший на сторону ЦРУ польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский.



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