Экс-главный разведчик Украины Гвоздь погиб в Египте

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Ольга Чародий
В Министерстве иностранных дел подтвердили гибель бывшего
главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя на курорте в Египте. Об
этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире
"Украина 24"
Виктор Гвоздь (фото из открытых источников)
"К большому сожалению, мне стало известно сразу после
констатации уже самого факта смерти экс-руководителя Службы внешней разведки
г-на Гвоздя", — говорится в сообщении.
По словам Енина, дипломаты находятся в контакте с египетскими
коллегами для установления официальных фактов и причин смерти. По предварительной
информации, Гвоздь занимался дайвингом и нырял на глубину в 40 метров, после
чего ему стало плохо. Спасти бывшего разведчика не удалось.
Виктор Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки с 2014 по
2016 год. До этого был Начальник Главного управления разведки Министерства
обороны Украины с 2008 по 2010 год.
Напомним, 26 декабря 2020 года скончался на 99-м году жизни легендарный советский разведчик, бывший офицер британской MI6 Джордж Блейк. С 1965 года Блейк жил в России. По словам Сергея Иванова, разведчик искренне любил нашу страну и восхищался подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. Блейк, уроженец Роттердама, активно участвовал в нидерландском Сопротивлении и затем работал на Управление специальных операций.
После Второй мировой войны он поступил на службу MI6 и вербовал агентов для британских спецслужб в Восточной Европе. Во время работы в Сеуле пришел к коммунистическим убеждениям, после чего передал в СССР огромное количество информации о завербованных им в Восточной Европе агентах MI6. В 1959 году Блейка предал перешедший на сторону ЦРУ польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский.
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