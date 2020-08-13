На Донбассе погиб украинский разведчик

Война на Донбассе. Фото: Радио Свобода

Украинский военный умер на передовой на Донбассе. Об этом сообщило на странице в Facebook оперативное командование "Север". Огнестрельное ранение разведчик получил во время выполнения боевого задания из-за неосторожного обращения с оружием.

Все произошло накануне. Какое именно боевое задание выполнял боец - в сообщении командования не сказано. Точно также не указано, о каком ранении идет речь. Известно лишь, что оно было огнестрельным и несовместимым с жизнью.

"Военнослужащий отдельного разведбатальона Объединенных сил умер, получив огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Причиной стало неосторожное обращение с оружием во время выполнения боевого задания", - отметили в командовании.

Что именно произошло сейчас выясняют представители Военной службы правопорядка, а также Нацполиция.

"Командование выражает соболезнования близким и родным нашего защитника", - добавили в подразделении.

Напомним, что на Донбассе с 27 июля действует режим перемирия. Сторонам запрещено стрелять, укреплять позиции и ходить в разведку. В штабе ООС не единожды заявляли про обстрелы со стороны боевиков. Они были неприцельными, поэтому украинские армейцы огонь в ответ не открывали.

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